رئيس شعبة الورق: هناك تراجع كبير فى الأسعار خلال الفترة الحالية

قال مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجعًا كبيرًا في أسعار الورق خلال الفترة الحالية بعد ارتفاع وصل إلى أكثر من 40% خلال الستة أشهر الماضية، ولكن الآن تراجعت الأسعار.

وأشار إلى أن السوق في الوقت الحالي لم يلمس التراجع في الأسعار، حيث إن أصحاب مصانع الورق يقومون بطرح إنتاجهم من الخامات التي شهدت زيادة خلال الستة أشهر الماضية.

شعبة الورق تزف بشري سارة بخصوص الأسعار

وأضاف عبيد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سبب تراجع أسعار الورق هو تراجع القوة الشرائية مع زيادة المعروض من الورق المستورد في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج مصر من الورق يبلغ 3 ملايين طن سنويًا، وفي حالة وجود عجز ونقص في المعروض يتم سد تلك الفجوة بالاستيراد من إندونيسيا وأوروبا الغربية والصين والهند. وتلك الكمية تغطي السوق المحلية من ورق الكرتون وورق الكشكول وورق التواليت.

وأوضح عبيد أن مصر تستورد المواد الخام حسب جودة الورق، حيث إن هناك أنواعًا من الورق تستخدم 50% من المواد الخام من الخارج، وهناك أنواعًا أخرى من الورق تستخدم ما بين 20 و 25% من المواد الخام من الخارج.

3 ملايين طن حجم إنتاج مصر من الورق

وأشار نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات المصرية إلى أن معظم إنتاج القطاع الخاص من الورق يتجه لصناعة الكراسي والكشاكيل، أما بالنسبة للكتب التعليمية، فيتجه إنتاج القطاع العام لصناعتها، بينما تعتمد دور النشر على ورق مستورد من الخارج في صناعة الكتب المدرسية.

مصانع الصعيد تحتاج 25% من المواد الخام من الخارج

وأضاف مصطفى عبيد، نائب رئيس شعبة الورق والكرتون، أن معظم مصانع الصعيد تحتاج فقط إلى 25% من المواد الخام من الخارج، حسب احتياجات المصانع وجودة الورق بشكل عام.