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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الصناعات الكيماوية: اعتماد التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأسمدة

صادرات
صادرات

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن صناعة الأسمدة في مصر شهدت تطورات ملحوظة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت الحكومة العديد من الجهود لتعزيز هذا القطاع وتحسين إنتاج واستخدام الأسمدة في البلاد.

وأوضح أبو المكارم في تصريحات لـ"الدستور" أنه هناك عددًا كبيرًا من التطورات التي شهدها قطاع الأسمدة في مصر، خاصة بعد افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة والتي ساهمت في إكفاء مصر من الأسمدة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية. ومن أبرز التطورات التي حدثت في صناعة الأسمدة خلال الفترة الماضية هو زيادة الإنتاج من خلال التوسع في القدرات الإنتاجية للشركات المصرية المتخصصة في صناعة الأسمدة، مشيرًا إلى أنه تم الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات من خلال تحديث المعدات وتوسيع المصانع.

وأضاف أبو المكارم أنه تم تنويع المنتجات من خلال التركيز على تنويع نطاق المنتجات لتلبية احتياجات القطاع الزراعي المتنوعة، وتم تطوير أنواع مختلفة من الأسمدة المعدنية والعضوية المختلطة، وتم تحسين تركيبتها لتحقيق أعلى كفاءة في التغذية النباتية، بالإضافة إلى أنه تم دعم البحث والابتكار من خلال تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأسمدة، وتم تشجيع الشركات والمؤسسات العلمية على تطوير تقنيات جديدة وتحسين صياغة الأسمدة لزيادة كفاءتها وتقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة.

وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن التكنولوجيا الحديثة ضمن أبرز تطورات قطاع الأسمدة، حيث تم اعتماد التكنولوجيا الحديثة في صناعة الأسمدة من خلال تطبيق تقنيات الإنتاج الأكثر تقدمًا واستخدام أنظمة التحكم الآلي لضمان جودة المنتجات وتحقيق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتي تم التركيز على تطوير أسمدة صديقة للبيئة وتقليل التأثير السلبي على البيئة. تم تعزيز استخدام الأسمدة العضوية وتقنيات التسميد الحيوي لتحسين صحة التربة وتقليل التلوث

خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية صناعة الأسمدة في مصر صناعة الأسمدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة

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