الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدا.. استكمال نظر إفلاس صيدليات 19011 بالمحكمة الاقتصادية

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

تستكمل المحكمة الاقتصادية غدا السبت ، نظر جلسات نظر تفليسة صيدليات 19011 مع مطالبات لقاضي التفليسة بغلقها، في ظل انعدام  الأموال والأصول التي لا تتجاوز 10 ملايين في ظل تجاوز الديون لحاجز الأربعة مليارات جنيه.

كان الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 19011 تقدم  بالبلاغ رقم 199369 للنائب العام، ومازال قيد التحقيق  بنيابة الأموال العامة العليا عن تفليسة الفا 19011 وذكر بأن قاضي التفليسة قد أحال نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020  إفلاس القاهرة الاقتصادية الى النيابة العامة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

 وفيه الاتهامات بالاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة للشركات وجنايات التفاليس بالتدليس، والتربح من ظاهرة شركة وهمية بدون أصول ثابتة استخدمت الخديعة في التربح السريع.

إشهار افلاس صيدليات 19011

يذكر انه قد جاء في منطوق حكم التفليسة، أنه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، مع تعيين القاضي بالمحكمة الاقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة، وإدارتها وتحصيل حقوقها و سداد التزاماتها و نشر الحكم، والتأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين  فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة، وإخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية.

وقال الدكتور هاني سامح المحامي بصفته وكيلا عن عدد من دائني صيدليات 190117، أن 19011 مع تفليسها وضياع المليارات من ديونها قد انتهكت قوانين المهنة، لأن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر انشاء وإدارة الشركات للصيدليات ويحظر امتلاك اكثر من صيدليتين، ويحظر إدارة اكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أوإدارته لأكثر من صيدلية واحدة.

المحكمة الاقتصادية صيدليات 19011 الأربعة مليارات جنيه الدكتور هاني سامح المحامي نيابة الأموال العامة

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