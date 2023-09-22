الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران الإسماعيلية يحتفل بالخريجين وكورال ملاكى الصغير فى كاتدرائية القديس مار مرقس

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، احتفال كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، بخريجي المرحلتين الثانوية العامة، والجامعية.

تفاصيل اللقاء

شارك في الاحتفال الأب يوسف رمزي، والأب چوڤاني قاصد، راعيا الكاتدرائية، حيث قدم كورال "ملاكي الحارس" للأطفال، أوبرت بعنوان "سفينته نجاة"، بهدف الثبات في الإيمان بيسوع، وسط عالم اليوم.

كذلك، قدم الأطفال الترانيم الروحية، والأعمال التمثيلية القصيرة، التي تعبر عن صعوبات اليوم، وكيف نواجهها، بإيماننا المسيحي.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبناء وبنات الكورال، مؤكدًا لهم أهمية الاستمرارية في الترتيل، كما قال القديس أغسطينوس: "من يرتل يصلي مرتين".

وأهدى راعي الإيبارشية أطفال الكورال، أيقونات مباركة من قداسة البابا فرنسيس من روما، أثناء زيارة نيافته إلى الأب الأقدس.

الأنبا عمانوئيل عياد يجتمع مع بالإكليروس الإيبارشي

جدير بالذكر أنه كان قد اجتمع الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بالإكليروس الإيبارشي، في لقائهم الدوري، وذلك بمقر المطرانية، بالأقصر.
بدأ اليوم بالقداس الإلهي، حيث هنأ صاحب النيافة الآباء الكهنة، بالعام الجديد لتقويم الشهداء، كما تأمل الأنبا عمانوئيل في عظمة إيمان الآباء، وهكذا أيضًا عصر الشهداء، الذين قدموا حياتهم من أجل إيمانهم. فنحن لنا هذا الميراث الإيماني الينبوع، الذي لا ينضب أبدًا. فكلنا مدعوون أن نكون علامة، وسبب رجاء في عالم متغير، ونص الإنجيل الذي فيه يسوع يدعوا للحذر من العبادة الشكلية. 

تلا ذلك، اللقاء الروحي مع الأب ماركو ناجي بعنوان "سر الاعتراف"، حيث تتمحور موضوع لقاءات الإكليروس هذا العام حول البعد الرعوي لأسرار الكنيسة، وممارسة هذه الخدمة المقدسة، والعمل على نهج موحد في خدمة الأسرار، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.
تضمن الاجتماع أيضًا مداخلة الأب جرفاس الكومبونياني حول الأحداث في السودان، وما يمر به الشعب السوداني الشقيق من معاناة.

نيافة الأنبا بولا شفيق الأنبا بولا شفيق مطران إيبارشية الإسماعيلية كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بخريجي المرحلتين الثانوية العامة للأقباط الكاثوليك من يرتل يصلي مرتين

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