الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكري الطوباوي خوسيه أزورمندي لاريناغا

تحيي الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، ذكري الطوباوي خوسيه أزورمندي لاريناغا، الكاهن الفرنسيسكاني الشهيد، وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، سيرته قائلا إنه وُلِد في 18 أغسطس 1870م ، فى دورانجو، بأبرشية فيتيريا، وتم تعميده على الفور لأنه بدا أن حياته كانت في خطر.

قصته

وتابع في 30 يوليو 1878 تم تثبيته في كنيسة أبرشية دورانجو من قبل المونسنيور سيباستيان هيريرو إي إسبينوزا أسقف الإبرشية.، والتحق بكلية شيبيونا في سن مبكرة جدًا مع شقيقه التوأم أغابيتو، قام ببعض الدراسات الرهبانية والروحية، ارتدي الثوب الرهباني في 31 يناير 1887م، بمجرد انتهاء سنة الاختبار، قدم نذوره البسيطة في 23 فبراير من العام التالي، والنذور الإحتفالية في 22 يوليو 1891 على يد عميد الكلية، الأب فيسينتي ريبس.

واصل الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في 16 أكتوبر 1892م قام بحلق شعر الرأس كما متبع في الرهبنة الفرنسيسكانية في احتفال كبير، ونال الدرجة الرسائلية في 23 ديسمبر 1893م ، والدرجة الإنجيلية في 9 مارس 1895م ، وأخيراً سيم كاهناً في 30 مايو 1896م على يدي الكاردينال الطوباوي مارسيلو إسبينولا، رئيس أساقفة إشبيلية، وبسبب حالته الصحية الضعيفة مكث بضع سنوات في معهد القانون ، وعندما حان الوقت لتاسيس دير فوينتيوبيجونا، كان من بين المجموعة الصغيرة الأولى التي تم إرسالها إلى هناك.

إرسالية للأراضي المقدسة

واستكمل "الفرنسيسكاني"، بعد ذلك، في فبراير 1900، غادر في إرسالية للأراضي المقدسة، ومكث في دير كنيسة القيامة ( القبر المقدس ) ثم في دير بيت لحم وعين كارم والناصرة، وكان مرشداً للحجاج الذين يزورون الأماكن المقدسة. في 31 يوليو 1902عين مرشداً ومعلماً للطلاب في بيت لحم، ومن هنا انتقل إلى دير مرحلة الابتداء في الناصرة حيث تم تعيينه معلمًا ثانياً عام 1907، وهو المنصب الذي شغله لفترة قصيرة لأنه في سبتمبر من نفس العام كان تم تعيينه رئيساً لملجا روزيتو بالقرب من محافظة الإسكندرية في مصر، ثم انتقل إلى مدينة دمياط بنفس الرسالة في يوليو 1908م . ثم عاد الأب خوسيه إلى إسبانيا في صيف عام 1913م.

وأضاف، وتولي مسئولية المدرسة الداخلية الداخلية في تشيبيونا، ومن هناك تم إرساله إلى أديرة مختلفة، من 25 أغسطس 1922 إلى 21 نوفمبر 1925 كان مستشارًا ووكيلاً للإقليم الفرنسيسكاني، وفي نفس الشهر انتقل إلى بوينتي جينيل، في يناير 1929 تم تعيينه في ليبريجا، ثم في كوين حيث كان نائبًا حتى حريق الأديرة في مايو 1931م. بعد أن شغل منصب راعي في سانلوكار دي باراميدا في دير بور كلاريس عام 1932.

و اختتم، عاد إلى ليبريجا في سبتمبر من نفس العام. في 4 يناير 1934، تم انتخابه نائبًا لدير كوين للمرة الثانية، ومن هناك عاد مرة أخرى إلى ليبريجا، وغادر المدينة الأخيرة في الأيام الأولى من يوليو 1936 باتجاه وجهته الأخيرة: فوينتيوبيجونا. وتم القبض عليه ورفض أداء القسم للحكومة . قُتل ظهر يوم 21 سبتمبر 1936 في باحة سجن أزواجا؛ وكان عمره 66 سنة، و49 سنة في الرهبنة الفرنسيسكانية و40 سنة في الكهنوت. وهو أول شهداء هذه الجماعة السبعة.