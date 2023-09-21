الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مرقس يزور رعية الأقباط الكاثوليك بعرب فزارة

الأنبا مرقس وليم،
الأنبا مرقس وليم،

زار الأنبا مرقس وليم، مطران كرسي القوصية للاقباط الكاثوليك، أمس، رعوية لرعية عرب فزارة للاقباط الكاثوليك بمركز القوصية.

 تعد زيارة الأب المطران للكنيسة، هي الزيارة الرعوية الأولى منذ سيامته مطراناً لكرسي القوصية للأقباط الكاثوليك في ٢٥ مايو٢٠٢٣. 

تفاصيل الزيارة

خلال الزيارة  ترأس الأب المطران قداساً احتفالياً لأبناء الرعية، وعاونه في الصلاة القمص انطون رزق الله والاب يوحنا ماهر رعاة كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية. 
خلال القداس الإلهي القى الأب المطران كلمة روحية للمصلين عبر فى مستهلها عن سعادته بزيارة رعية عرب فزارة التى يعود تأسيسها إلى عام ١٩٦٣ على ايدى رعاة اتقياء وخدام أمناء سعوا إلى اعلان كلمة الله ومحبته بسخاء . 

وأثنى راعي الإيبارشية على قوة إيمان أبناء الرعية وتواصلهم في الخدمة الروحية مع رعاة كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية.

 وأكد الأنبا مرقس دعمه الابوي للرعية وتواصله المباشر مع ابنائها فى المستقبل لمعرفة كافة الاحتياجات الرعوية وتطلعات ابناء الكنيسة فى النهوض بالعمل الرعوي عقب القداس الإلهي قام الاب المطران بزيارة تفقديه لعدد من ابناء الرعية .

كان قد استقبل راعي وابناء كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للأقباط الكاثوليك بكوم بوها صاحب النيافة الأنبا مرقس وليم مطران كرسي القوصية للأقباط الكاثوليك

 كان الأنبا مرقس قد ترأس قداساً احتفالياً بالكنيسة ابتهاجاً برسامة عدد 25  شماسًا بدرجة (ابسطالس) من أبناء الرعية المباركة، وقد عاون الأب المطران فى صلاة القداس وطقس السيامة الأب اليشع فهمي راعي الكنيسة والأب موسى كامل المكون بالكلية الاكليريكية بالمعادي . 

جدير بالذكر أنه تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023 بإقامة صلوات القداسات الإلهية بمختلفة الكنائس بالإيبارشيات المختلفة داخل مصر وخارجها.

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