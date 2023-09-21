الكشف بالمجان على 1347 مواطن خلال قافلة طبية في دمياط

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، قافلة طبية بقرية حجازى حسنين بمركز الزرقا خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، تردد عليها 1347 مواطن، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأشار بيان صادر عن المديرية، إلى أن القوافل التى يتم إطلاقها أسبوعيًا وتستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية إلى أهالى قرى ومراكز المحافظة، من خلال مجموعة عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقد تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1347مواطن، تم تحويل 24 حالة منهم للمستشفيات واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات ، كما تم إجراء 394 تحليل معملى وفحص 29 حالة بالأشعة و34 حالة أخرى بالسونار.

من ناحية أخرى، استقبلت محافظ دمياط اليوم الخميس، الدكتور وليد حسن نقيب أطباء الأسنان بالقاهرة ورئيس الإدارة المركزية لطب الاسنان والدكتور طارق الزكى نقيب أطباء أسنان دمياط و مدير عام طب الأسنان، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك وآليات مد جسور التواصل بين الجانبين.

كما رحبت المحافظ، بتلك الزيارة مشيدة بالجهود التى تقدمها الإدارة والنقابة على كافة المستويات.

وأعربت المحافظ، عن تطلعها الى تحقيق الشراكة لدعم قطاع طب الأسنان بالمستشفيات ومراكز طب الأسرة، مؤكدة أن المحافظة حريصة على دعم كافة القطاعات الطبية بدمياط وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين.

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، بجولات ميدانية مفاجأة لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين و الاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، حيث فاجأ اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفي الروضة المركزى بمرور مفاجىء يرافقه الدكتور محمد الجيوشى مدير ادارة التخطيط بمديرية الصحة.