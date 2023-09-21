البيت الأبيض: بايدن لن يزود أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس" في المرحلة الراهنة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يزود أوكرانيا بصواريخ "أتاكمس" في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه سنزود أوكرانيا بقدرات كبيرة للدفاع الجوي.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة لن تقدم أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال سوليفان للصحفيين إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن حزمة جديدة يوم الخميس ستشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى لمساعدة كييف قبل فصل الشتاء القاسي.

وقال سوليفان إن الرئيس الأمريكي "يتحدث باستمرار" مع نظرائه العسكريين والأوروبيين، وكذلك مع الأوكرانيين أنفسهم، حول "ما هو مطلوب في ساحة المعركة في أي مرحلة معينة من الحرب".

وأكد الرئيس بايدن نفسه إن نظام ATACMS ليس مطروحًا على الطاولة، لكن هذا ليس شيئًا سنعلن عنه".

كما رفض الإفصاح عما إذا كان سيتم إرسال المزيد من الذخائر العنقودية.

ومن المقرر أن يعلن بايدن عن أحدث حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا في وقت لاحق اليوم، حيث أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا في وقت لاحق اليوم.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الحزمة ستشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى لمساعدة كييف قبل فصل الشتاء القاسي.

وأضاف أن صواريخ ATACMS "لم يتم استبعادها من الطاولة"، لكنه لم يؤكد إدراجها في موجة الدعم الأخيرة لكييف.

النهج السلبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يتفق مع النهج السلبي الذي يظهره الزعماء الآخرون تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت محطات تلفزيون تركية عنه في وقت سابق.

وقال إن "القادة ورؤساء الوزراء لديهم توجهات سلبية تجاه بوتين".

وأضاف: "بالطبع نحن لا نحمل هذا الموقف ولا نعكسه. كما أنني لا أجد هذه التوجهات صحيحة، لأن روسيا ليست دولة عادية، كما أشاد بمكانة موسكو كزعيم عالمي.

وقال "فيما يتعلق بإنتاج الحبوب، تعد روسيا واحدة من الدول القليلة في العالم الآن. والآن، لا يمكنك تجاهل دولة مثل هذه".

وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، ويتمتع أردوغان بعلاقة شخصية وثيقة مع فلاديمير بوتين، ويقول المسؤول إن الحزمة الأمريكية لن تتضمن نظام ATACMS.

ولن يتم تضمين ATACMS في الحزمة الأمريكية لأوكرانيا، والتي من المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم، وفقًا لمسؤول أمريكي.

قالت أماندا سلوت، المديرة العليا لمجلس الأمن القومي لأوروبا، لشبكة MSNBC، إن أنظمة الصواريخ طويلة المدى لن تتجه إلى كييف، على الرغم من الخطاب المتزايد حول إدراجها هذا الأسبوع، وقول جيك سوليفان قبل لحظات فقط إنها "مطروحة على الطاولة".