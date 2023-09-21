الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بولندا توجه ضربة لأوكرانيا بالتوقف عن امدداها بالأسلحة

رئيس الوزراء البولندي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الخميس، بأن بولندا ستتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدًا أن بلاده تعمل بنشاط على تسليح نفسها.

 

وقال مورافيتسكي، في كلمة بثها تلفزيون "بولسات": "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، بناء على حقيقة أننا نسلح أنفسنا حاليًا بأحدث الأسلحة".

 

وأضاف: "إذا أردت الدفاع عن نفسك فيجب أن يكون لديك ما تدافع به، ونحن ندرك هذا المبدأ ولذا قمنا بزيادة الطلبيات".

 

ألغى الرئيس البولندي، أندريه دودا، اجتماعا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان مزمعا عقده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مشبها أوكرانيا بـ"الرجل الغارق"، الذي يتشبث بكل شيء، و"القادر على جر المتشبث بهم إلى القاع معه".

 

وتصاعد التوتر في العلاقات بين وارسو وكييف، بعدما مددت بولندا وسلوفاكيا وهنجاريا من جانب واحد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية اعتبارا من 16 سبتمبر.

 

وفي الوقت نفسه، حظرت بودابست استيراد 24 سلعة من أوكرانيا، وذلك على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية بعدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات لمراقبة الصادرات.

 

وقال دودا خلال مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعليقا على الشكوى التي قدمتها كييف لمنظمة التجارة العالمية ضد بولندا ودولتين اخريين بشأن تمديدها الحظر، إنه "لكان من الجيد لو تذكرت أوكرانيا أنها تحصل على مساعدات منا، وأننا بلد الترانزيت بالنسبة لأوكرانيا"، في إشارة إلى أن كافة المساعدات.

رئيس الوزراء البولندي مورافيتسكي أوكرانيا الاسلحة الجمعية العامة للأمم المتحدة

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