الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواطن بالأقصر: "حياة كريمة" حاجة تشرف وتشرح القلب

مواطن اقصري
مواطن اقصري

قال أحمد عبد العال بكري، أخصائي اجتماعي بأحد مدارس الأقصر، إن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” غيرت شكل الحياة في الصعيد تمامًا.

وأكد في تصريحات لـ"الدستور"، أن مشروعات تطوير الريف المصري  ضمن المبادرة الرئاسية حققت الكثير من النجاحات منها إنشاء مجمعات للخدمات المتكاملة وتبطين الترع وبناء المدارس الجديدة التي استوعبت عددا كبيرا من الطلاب وحلت أزمة التكدس في الفصول وكذلك مرفق الإسعاف والإطفاء وصولا لمشروعات الصرف الصحي ومحطات تنقية المياة الصالحة للشرب.

وأضاف “بكري” أنه شعر براحة نفسية خاصة عندما تواجدت بقاعة مؤتمرات المحافظة لتوزيع 45 كرسي كهربائي متحرك للمعاقين من ذوي الهمم ضمن مبادرة “حياة كريمة”، مشيرًا إلى أن محور الأقصر الجديد بشمال المحافظة "محور سمير فرج" والمقرر افتتاحه قريبًا، يعد إنجازًا عظيمًا سيساهم في تغيير ملامح المنطقة للأفضل، وكذلك مدينة طيبة الجديدة والمنطقة الصناعية من خلال مبادرة “إبدأ” لدعم الصناعات، معلقًا: "حاجة تشرف وتشرح القلب".

ومن جانبه، قال  العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من بعض مشروعات حياة كريمة بنطاق المركز في القرى التابعة منها مشروع عمارات سكن كريم لقريتى المحاميد والرزيقات، ونقطة إسعاف الرزيقات قبلى ونقطة إطفاء الرزيقات ، مضيفا أنه تم الانتهاء من مشروعات تطوير ملاعب مراكز الشباب بقرى الديمقراط والرزيقات ضمن مشروعات  تطوير قرى الريف المصري حياة كريمة التي غيرت من حياة المواطنين بقرى مدينة أرمنت.

وأكد رئيس مدينة أرمنت، أنه تم إنشاء عدة مدارس منها "مدرسة سواحل أرمنت للتعليم الأساسي بقرية الرياينة بأرمنت عبارة عن 2 مبني أحدهما مبني للفصول يستوعب 22 فصل دراسي، والاخر مبني للخدمات المتكاملة ، بإجمالي مساحة 2400 متر، وكذلك مدرسة الشهيد محمد رأفت الصن الرسمية لغات بأرمنت، والتي تضم المراحل التعليمية بدءا من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية بواقع 42 فصلا دراسيا علي مساحة 3155 متر مربع.

وأشار إلى أن المشروعات تضمنت تبطين ترعة الشيخة البحرية بقرية الديمقراط بأرمنت، والترعة تقع ضمن زمام هندسة ري أرمنت، وتخدم 790 فدان، ويبلغ طول الترعة 5.800 متر من بداية الترعة حتى نهايتها، وكذلك تبطين ترعة الشيخة البحرية.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن هناك مشروع الصرف الصحي لقرى المحاميد بحري، والمحاميد قبلي، والديمقراط، حيث تم تنفيذ 3.5 كيلو متر من شبكات الانحدار من اجمالي 33 كيلو متر مقرر تنفيذها بالمشروع، ويبلغ طول خطوط الطرد 5 كيلو متر، بتكلفة إجمالية تصل إلي 93 مليون جنيه، مؤكدا على أن حياة كريمة في مركز أرمنت اختارت 7 قرى بالمرحلة الأولى التى ضمت 51 مركزا بها 1500 قرية بتكلفة حوالى 155 مليار جنيه.

وأوضح رئيس المدينة، إلى أن المشروعات استهدفت تشغيل الشباب  في المجالات الحرفية المختلفة وذلك وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 في دعم الصناعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية الهائلة.

مشروعات حياة كريمة بالأقصر

مشروعات حياة كريمة بالأقصر
مشروعات حياة كريمة بالأقصر
مشروعات حياة كريمة بالأقصر
مشروعات حياة كريمة بالأقصر
مشروعات حياة كريمة بالأقصر
مشروعات حياة كريمة بالأقصر
مشروعات حياة كريمة بالأقصر
مشروعات حياة كريمة بالأقصر
المدرسة الثانوية العسكرية بالأقصر مبادرة حياة كريمة مرفق الإسعاف والإطفاء محور الأقصر الجديد مدينة طيبة الجديدة

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