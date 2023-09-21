الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مشروع المثلث الذهبي: 8 أرقام تكشف عن فوائده الضخمة لأهالي الصعيد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

في قلب صحراء مصر الخصبة يتعانق الأمل والتنمية بأرض المثلث الذهبي، ليختزن هذا المشروع الضخم أسرار ثروات تعدينية تمتد على مساحة شاسعة، ويقف بإصرار متجدد على عتبة الازدهار الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء هذا الوطن العظيم.

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كما أنه منذ أن أعلن الرئيس السيسي في عام 2017 بإنشاء منطقة اقتصادية خاصة بمشروع المثلث الذهبي، وأصبح المثلث الذهبي مشروعًا قومياً يتيح الفرص الاستثمارية للجميع.

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 روح التحدي

إنه ليس مجرد مشروع عابر للزمن، بل هو روح التحدي والرغبة في بناء مستقبل أكثر سطوعًا، حيث يعكس هذا المشروع بكل تفاصيله واستراتيجيته، الطموح والعزيمة الوطنية لتطوير الجنوب، ويشع بأشعة الأمل على الأجيال القادمة. 

بعض الفوائد الهامة لهذا المشروع بالأرقام:

1- المساحة:

 المشروع يمتد على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، مما يمنحه تنوعًا استراتيجيًا في استخدام الأراضي، فى كافة المشروعات المتاحة.

2- السكان: 

المشروع يستهدف استيعاب حوالي 2 مليون نسمة في منطقة المثلث الذهبي.

3- الاستثمار: 

تقدر تكلفة المشروع الإجمالية بحوالي 16.5 مليار دولار.

4- فرص العمل:

 من المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 350 ألف فرصة عمل.

5-العوائد:

 يتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويًا.

6- البنية التحتية:

 يستثمر نحو 2.5 مليار دولار في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم المشروع.

7- المياه والبيئة:

 المشروع يعتمد على مصادر مياه متنوعة لدعم الاحتياجات المائية.

8-  الاستثمارات الصناعية: 

هناك مفاوضات لإقامة منطقة صناعية باستثمارات تصل إلى ملياري دولار.

كما أن مشروع المثلث الذهبي يمثل نموذجًا ناجحًا للاستفادة من الثروات التعدينية وتعزيز التنمية المستدامة، ما يسهم في تعزيز اقتصاد مصر وتحقيق التقدم في مجموعة متنوعة من القطاعات.

المثلث الذهبي صحراء مصر الخصبة اهالي الصعيد ثروات تعدينية فرص العمل

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