"القاهرة الإخبارية": الليرة التركية تواصل انهيارها في ظل ارتفاع نسبة الفائدة اليوم

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الأسواق التركية كانت تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة، وبالفعل أعلن المركزي التركي اليوم رفع سعر الفائدة على الليرة 5٪ لتصل إلى 30٪.

ارتفاع سعر الفائدة التركية



وأكد عمر أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن البورصة التركية ارتفعت اليوم أيضاً نتيجة هذا القرار، ويمكن القول أن زيادة الفائدة اليوم كانت ضمن التوقعات.

وأضاف في حديثه، أن أسعار الصرف ارتفعت بارتفاع الفائدة، ورغم هذه الزيادة التي تم الإعلان عنها اليوم إلا أن هذا الارتفاع مازال قليل عن مؤشرات التضخم في تركيا.

انهيار الليرة التركية

وأشار إلى أنه لاتزال الليرة التركية غير مرغوب بها من ناحية الاستثمار، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى جاهداً إلى جذب المستثمرين الأمريكيين الفترة الحالية.