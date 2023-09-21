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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

25 سبتمبر.. موعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

أرشيفية
أرشيفية

موعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط  بهذا الأمر.

موعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

كان  أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد أن  الإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2024 سيكون يوم 25 سبتمبر 2024.

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موعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 

وأوضح البندارى خلال كلمته فى المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرًا بمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية أن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، هو من سيقوم بتقديم كل التفاصيل الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024.

وكشف أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل وضوابط إجراء وحضور الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

موعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

وأوضح البنداري في تصريحاته الصحفية خلال المؤتمر الصحفي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية وفقا لأحكام الدستور والقانون، والنظر في التظلمات والطعن على النتائج والفصل فيها، منوهًا أن الهيئة تتعهد بأن تكفل لراغبي الترشح في الانتخابات إعمال حقهم الكامل متى توفرت شروطهم في الترشح.

وأوضح أن  كل مرشح سيتقدم للهيئة ومراجعة استيفاء طلباته وفق القانون، على أن يتم إعلان كشوف المرشحين النهائية وتوقعات بدء الدعاية اللازمة وعرض البرامج على الناخبين،مؤكدا أنه سيتم الوقوف على مسافة واحدة لكل مرشح، وفق المعايير الدولية، معلقًا: الانتخابات الرئاسية ستجرى بالإشراف القضائي الكامل.

موعد إعلان الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة

وأشار البنداري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرًا إلى إتاحة مندوبون في كل لجنة ومتابعة منسقي المنظمات الدولية والحقوقية لمتابعة الانتخابات، مع السماح لمندوبي الصحافة والإعلام داخل وخارج مصر؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، مناشدا المؤسسات والأفراد سرعة التسجيل في مكتب الهيئة لمتابعة الانتخابات بصفة رسمية.

وأشار بنداري إلى أنه لن يكون هناك إمكانية للتصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية، بسبب الحاجة إلى إجراء تعديل دستوري وخشية من فتحه الباب أمام الطعن في نتائج الانتخابات، حسب قوله.

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