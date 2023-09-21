الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "قطاع الأعمال" يكشف أهمية منظومة تداول الأقطان

منصور عبدالغني
منصور عبدالغني

أوضح منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، أهمية منظومة تداول الأقطان، قائلاً: "إننا نفخر بالقطن المصري على مستوى العالم، خاصة وأنه لا يمكن أن نقول عليه قطن طويل التيلة ،وإنما هو قطن فائق الطول لا مثيل له على مستوى العالم".

منظومة تداول الأقطان 

وأضاف منصور عبدالغني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أنه فيما يتعلق بمنظومة تداول الأقطان، فإن المشكلة التي يعاني منها المزارع المصري منذ قديم الأزل، ينحصر جزء منها في تسويق المحصول والإنتاج، لافتاً إلى أن الدولة استقرت خلال الأعوام الأخيرة على تطبيق منظمة تداول الأقطان، حيث يعتبر هذا العام هو الثالث لتطبيق هذه المنظومة، حيث كان يوجد مشاكل في الأسعار وبيع المحصول، بالإضافة إلى وجود مشاكل في نوع وجودة القطن الذي يتم عرضه في المجمعات.

وأوضح أنه خلال العام الماضي، وجه محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال بعمل دراسات تفصيلية للأسواق الداخلية والخارجية، والوصول والإقرار لسياسات بيعية وسياسات تسويقية للارتقاء بجودته والحصول على أسعار مناسبة تتسق وجودة ونوعية محصول القطن. 

منظومة تداول الأقطان برنامج اليوم محصول القطن وزارة قطاع الأعمال منصور عبدالغني

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