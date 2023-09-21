الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادى: يوضح تأثير تراجع مخزونات النفط على الأسواق العالمية

النفط
النفط

أوضح أحمد نجم المحلل الاقتصادي، تأثير تراجع مخزونات النفط بأكبر مركز تخزين أمريكي لأدنى مستوياتها وتأثير ذلك علي الأسواق العالمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن توقعات جي بي مورجن تشير إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى 120 دولارًا للبرميل خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى نوع من التفائل في الجزء المتعلق بالطلب العالمي واستمرار هذا الزخم الموجود، واستمرار الضغط علي المعروض من الأسواق وبالتالي تتحقق هذه المعادلة التي يتحدث عنها الخبراء.

وأشار إلى أن الارتفاع الذي شهده العالم ارتبط بالخفض الملحوظ في العالم، وهذا الانخفاض ارتبط بعجز ما في الأسواق ولكن الفكرة مبنية علي التوقعات بزخم كبير في النمو.

 

الأسواق العالمية اكسترا نيوز المحلل الاقتصادي أحمد نجم

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