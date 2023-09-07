الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لماذا تغير البنوك الكبرى توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالى؟.. محلل يوضح

النفط
النفط

كشف المحلل الاقتصادي، محمد هشام، عن سبب تغير البنوك المركزية الكبرى من توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالي.

وقال المحلل الاقتصادي، محمد هشام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن هناك تحليلًا لمسار أسعار النفط وسط المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف المحلل الاقتصادي، محمد هشام،  أن برميل النفط وصل إلى 90 دولارًا، وهو الأعلي منذ شهر فبراير 2022 ولكن انخفض مرة أخرى، والبنوك تتوقع مزيدًا من الارتفاع ليصل إلى أسعار غير مسبوقة.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار ووصوله لمستويات غير مسبوقة سببه الرئيسي أن السعودية وروسيا مددت التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى نهاية 2023، والذي جعل هناك قلقًا في وجود نقص في المعروض خلال ذروة الطلب التي تحدث في فصل الشتاء.

النفط اكسترا نيوز محمد هشام المحلل الاقتصادي البنوك المركزية

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