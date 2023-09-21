الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. محمود عبدالمغني يكشف أسراره الخاصة فى "واحد من الناس"

محمود عبد المغني
محمود عبد المغني

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل، يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، الفنان محمود عبد المغني.

ويكشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة والتي تذاع لأول مرة ومنها أمنيته تقديم شخصية الرئيس محمد نجيب، ولو لم يكن ممثلًا كان يتمنى أن يكون طباخ، وعن نشأته وذكرياته بحي الوراق ومنطقة إمبابة.

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لأول مرة.. أسرار فنية عن محمود عبدالمغنى فى "واحد من الناس"


كما يتحدث عن أعماله الفنية ومنها ضل راجل وظل الرئيس، وحبه لأداء أدوار المهمشين مثل النبطشي والركين، وعن أصعب الشخصيات التي قدمها شخصية ريشة الطبال في فيلم "دم غزال"، وإصابته الخطيرة في عينه في فيلم حملة فرعون.
كما يتحدث لأول مرة عن أسرته ووالدته ومدى حبه لها وعن والده ووفاته وتحمل مسئولية البيت منذ صغره، وعن عشقه لزوجته ودورها المهم في حياته.
كما يتحدث عن آخر أعماله الفنية والتي لم تعرض فيلم "السرب " مع المخرج احمد نادر جلال، يذاع "واحد من الناس" الأحد المقبل في العاشرة مساء.

محمود عبد المغني واحد من الناس محمد نجيب طباخ شخصية

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