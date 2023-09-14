الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لأول مرة.. أسرار فنية عن محمود عبدالمغنى فى "واحد من الناس"

عبد المغني
عبد المغني

يكشف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، لأول مرة أسرارًا فنية وشخصية في حياة النجم محمود عبدالمغني، وذلك في حلقة يوم الأحد المقبل ١٧ سبتمبر، من برنامج "واحد من الناس" الذي يذاع على قناة "الحياة".

يحكي "عبدالمغني" خلال الحلقة التي تذاع في العاشرة مساء، عن كواليس أعماله الفنية ورحلته مع الفن وكيف بدأها، كما يحكي عن كواليس إصابته في إحدى عينيه أثناء تصوير أحد أفلامه.

يتحدث الفنان كذلك عن أصعب اللحظات التي عاشها في حياته وعشقه للطبخ وأمنيته في أن يكون طباخًا، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي تتناولها الحلقة.

 

كان مسلسل حضرة العمدة الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023، هو أحدث أعمال الفنان محمود عبدالمغني، حيث ظهر ضمن أحداث الحلقة الخامسة، وجسد خلال الأحداث دور فنان تشكيلي يدعى «جمال صابرة» يعشق الفن ويعانى من ماض، وتتوالى الأحداث في الحلقات المقبلة، لتجمعه مواقف ومفارقات عديدة مع «روبي» عمدة تل شبورة «صفية عارف الفارس».

 

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي تشويقي، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والثأر، والميراث، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والهجرة غير الشرعية مع كيفية إيجاد حلول لكل هذه القضايا، 

«حضرة العمدة» يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وأحمد رزق، وإدوارد، ومحمود حافظ، وشادى مقار، وإيهاب فهمي، ودينا، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.

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