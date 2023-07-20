قنوات CBC تعيد عرض "حضرة العمدة" لـ روبى بدءًا من السبت

تعرض مجموعة قنوات CBC، مسلسل "حضرة العمدة" للنجمة روبي والنجم أحمد رزق، ونخبة كبيرة من الفنانين، بدءًا من يوم السبت المقبل الموافق 22 يوليو الجاري، وذلك بعدما حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه بموسم رمضان الماضي.

ويتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد عرض مسلسل "حضرة العمدة"، على شبكة قنوات سي بي سي وسي بي سي دراما.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة على قنوات سي بي سي

وأعلنت شبكة قنوات CBC عن مواعيد عرض العمل المقرر إذاعته يوميًا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا، بينما يعرض على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة واتش إت الإلكترونية.

تفاصيل وقضايا يناقشها مسلسل حضرة العمدة

ويناقش مسلسل "حضرة العمدة" العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية، التي تسهم فى النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان والذوق العام، منها التطرف الدينى، وختان الإناث، والزواج المبكر، والابتزاز الإلكتروني، ومناقشة الفنون والآداب وتأثيرها القوى على المجتمعات ودورها فى مواجهة الأفكار المغلوطة، باعتبار أن الفن سلاح قوي ضد الإرهاب، وهو النهج الذي تقدمه مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الأعمال الدرامية التي تمثل أحد أهم وأبرز روافد القوة الناعمة لمصر.

صناع وأبطال مسلسل حضرة العمدة

يشارك فى أحداث مسلسل «حضرة العمدة» مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد. المسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.