جون إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الاتحاد في الدوري

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا" تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

ويحل سيراميكا ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة مساء الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر المسابقة المحلية في مواسمه الجديد (نسخة 2023/2024).

تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- محمد توني - محمود نبيل - أحمد القرموطي - محمد عنتر.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - كناريا - القندوسي - صديق اجولا - رشيد أحمد.

تشكيل سيراميكا لمواجهة الاتحاد السكندري

القنوات الناقلة لمباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بالدوري

تنقل مباراة سيراميكا والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري (2023/2024).

طاقم حكام مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري بالدوري

ويقود مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، تحكيميا طاقم مكون من عبد العزيز السيد حكما للساحة، ويساعده صالح محمد عفيفي حكم مساعد أول، وأحمد زيدان حكم مساعد ثان، ومعهم عاطف حسين حكما رابعا، ومحمد معروف حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

طاقم حكام مباراة سيراميكا والاتحاد بالدوري

طاقم حكام مباراة سيراميكا والاتحاد بالدوري

يقود مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، تحكيميا طاقم مكون من عبد العزيز السيد حكما للساحة، ويساعده صالح محمد عفيفي حكم مساعد أول، وأحمد زيدان حكم مساعد ثان، ومعهم عاطف حسين حكما رابعا، ومحمد معروف حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.