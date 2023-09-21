"تعليم شمال سيناء" تختتم فعاليات تدريب المراجعة الخارجية لضمان جودة التعليم والاعتماد

حضر حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، ختام فعاليات الدورة الثانية من تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة، بأن هذه هي الدورة الثانية من ضمن أربع دورات تدريبية من تدريب المراجعة الخارجية التابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأشارت “عبدالمنعم” إلى إن التدريب يقام لأول مرة بشمال سيناء، بعد موافقة الهيئة علي إرسال نخبه من أفضل المدرسين لديها إلى محافظة شمال سيناء لعقد هذا التدريب، الذي يقام في الفترة من 16 إلي 28 سبتمبر من الساعة 9 ص إلي الساعة 4 م بمدرسة العريش الفندقية وعدد المتدربين 25 متدربا وذلك وفقاً لمعايير هيئة الجودة.

وحاضر خلالها كل من ملك إسماعيل عبد الفتاح و محمد الجوهري.، وتم تكريم الدكتورة ملك إسماعيل ومنحها شهادة تقدير من المديرية عن جهودها لنجاح التدريب.

فعاليات الدورة الثانية من تدريب المراجعة الخارجية

فعاليات الدورة الثانية من تدريب المراجعة الخارجية

فعاليات الدورة الثانية من تدريب المراجعة الخارجية

فعاليات الدورة الثانية من تدريب المراجعة الخارجية

فعاليات الدورة الثانية من تدريب المراجعة الخارجية