الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم شمال سيناء" يحضر اجتماع "استراتيجية دمج أبناء سيناء وتغيير نمط الحياة"

جريدة الدستور

حضر حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، اجتماع اللواء أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، بشأن استراتيجية دمج أبناء سيناء وتغيير نمط الحياة بالمحافظة.

ووجه السكرتير العام للمحافظة جميع الجهات التنفيذية المعنية كالتعليم والصحة والزراعة والأوقاف والشباب والرياضة والعمل وغيرها بوضع خطط تنفيذية غير نمطية طبقًا لتوجهات الدولة.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن مشروع دمج أبناء سيناء وتغيير نمط الحياة على أرضها يشغل فكر القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وشدد السكرتير العام للمحافظة على توفير حزم تعليمية تتسم بالجودة، وتزويد المدارس بالمقومات التكنولوجية والتوسع في نوعيات التعليم المختلفة مثل المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين.

وتحدث وكيل الوزارة بأن التعليم في شمال سيناء يواكب تطلعات الدولة المصرية الحديثة بتوفير كل أنواع المدارس بأرض المحافظة، حيث تم إنشاء المدرسة اليابانية، وكذلك سيتم العمل بها العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م بمدرسة التربية الخاصة ببئر العبد، وكذلك تم وضع حجر الأساس لمدرسة المتفوقين ومدرسة متعددة المراحل.

 

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