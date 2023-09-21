أوضح الكاتب الصحفي، كمال ريان، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، التفاصيل الكاملة لمشروع "موقع التجلي الأعظم" في سانت كاترين، قائلاً: "إن مشروع التجلي الأعظم هو مشروع في غاية الأهمية ، منذ أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتنفيذه".

وأضاف ريان خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، أن هذا المشروع يضع مدينة سانت كاثرين بموقعها اللائق كواحدة من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم، حيث أصبحت مدينة لها طابع سياحي وأثري وديني وبيئي .

هدف مشروع التجلي الأعظم

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم ، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري والتراثي للطبيعة البكر، وأن تكون مدينة سانت كاترين مدينة خضراء، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين، حيث تتولى الوزارة تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.