الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"سلامة الغذاء": مصر لديها إمكانيات هائلة تضعها على قائمة الدول المصدرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن دور الهيئة هو توعية المصنّع لرفع كفاءة المنتج.

أضاف الهوبي، خلال مهرجان النباتات العطرية أن هناك تحديان مع القائمين على منظومة النباتات العطرية معيارهم يعتمد على الانذارات القادمة من الاتحاد الأوروبي والتي تركز على تحدي بقايا المبيدات تحدي محتوي الكائانات الحيه الدقيقه ولا بد أن نعمل خلال الفترة المقبلة علي مواجهه تلك التحديات مشيرا إلى أن مصر لديها إمكانيات هائلة تضعها على قائمة الدول المصدرة .

وأشار إلى أن عدد المحطات المسجلة والمعتمدة  في الهيئة لا يتناسب مع حجم الصناعة المستهدف منه زياره الصادرات.

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من جانبه، قال عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصدير للحاصلات الزراعية إن هناك نقلة نوعية في الوادي الحديد في هذا النشاط الزراعي مشيرا الي ان نشاط النباتات العطرية الحصان الاسود في هذا للتوقيت ونصدر ل 120دولة حول العالم.

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تصديري الحاصلات الزراعية يؤكد على مضاعفة الصادرات 

 أشار طارق ابو بكر رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان وعضو مجلس التصديري لحاصلات الزراعية هدفنا مضاعفة الصادرات في هذا القطاع مؤكدا ان هناك فرصة كبيره امام المستثمرين لزيادة التصدير نتيجة للحروب التي تشهدها البلاد وايضا التغيرات المناخي اصبح هناك طلب كبير جدا علي المحاصيل للزراعية المصرية وهي فرصة عظيمة امام مصر واصبحت ميزه تنافسية كبري ان المعظم الأراضي صحراوية خالية من الملوثات الموجوده في الدول الاخري.

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وقال إن هناك تنسيقًا لتوفير كل متطلبات المستوردين من دول العالم ومضاعفة الصادرات بارقام كبيره جدا وطالب بضرورة تطبيق كل المواصفات المطلوبه خارج مصر لدعم المنتج وزيادة جودته وتنافسيته عالميا وتسهيل المزارعين لتملك الاراضي الصالحة للزراعة للتصنيع من اجل التصدير، لافتًا إلى أن المجلس على استعداد لتقديم المساهمات للوصول إلى الهدف المنشود.

مهرجان النباتات العطرية الاتحاد الأوروبي مصر الصناعة النشاط الزراعي المستثمرين

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