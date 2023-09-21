الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الفلسطينيون بقطاع غزة يعانون من نقصٍ حادٍ فى الاحتياجات والخدمات

فلسطين
فلسطين

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث يعاني الفلسطينيون من نقصٍ حادٍ في موارد الخدمات التي تهبط دون الحد الأدنى من تلبية الاحتياجات الأساسية.

ووجَّهت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، نداءً عاجلًا إلى المؤتمر الوزاري حول الأونروا الذي يُعقد في نيويورك اليوم، وطالبت المجتمع الدولي بدعم الأونروا وتجنب وقف عملياتها الممتدة في أماكن وجود اللاجئين.

وأشار تقرير "القاهرة الإخبارية" إلى أن هذا يأتي في ظل معاناة اللاجئين الفلسطينيين من النقص الحاد في الاحتياجات والخدمات.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها اللجنة المشتركة للاجئين أمام مقر "أونروا" بمدينة غزة، بمشاركة ممثلين عن الفصائل ولجان اللاجئين.

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