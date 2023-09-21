نهلة الصعيدى تفتتح معرض الكساء الخيرى للوافدين بالأزهر (صور)

قالت د.نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، إن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر يولي طلابه الوافدين عناية كبرى، ويوفر لهم الرعاية المطلوبة واللازمة لتيسير كل أمورهم الدراسية والمعيشية.

افتتاح معرض الكساء الخيري للوافدين

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اليوم معرض الكساء الخيري للوافدين بالأزهر، الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين برعاية فضيلة الإمام الأكبر بالتعاون مع بنك الزكاة المصري، تزامنًا مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأعربت مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين عن سعادتها بمحتويات المعرض الذي يضم كل ما يحتاجه الطلاب من ملابس متنوعة وأحذية وحقائب مدرسية تناسب جميع الأذواق، مؤكدة أن المعرض يتيح للطلاب والأسر اختيار ما يحتاجونه دون تقييد وبحرية تامة؛ لأن هذه خدمة تقدم من أجلهم وبالمجان، ووضحت أننا نسعى جميعًا إلى أن تصل إليهم هذه الأشياء دون أن نشعرهم بضيق أو حرج.

يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية والمجتمعية التي تتبناها الدكتورة نهلة الصعيدي تجاه أبنائها من الوافدين؛ وفي إطار التعاون المشترك بين المركز والعديد من المنظمات والمؤسسات الخيرية المعنية بالطلاب الوافدين؛ لتقديم جميع أوجه الرعاية لهم من مساعدات عينية، أو رعاية اجتماعية، ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.