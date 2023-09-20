الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نهلة الصعيدى: ديننا دين بناء وتعمير يحمل الخير والسلام للإنسانية جمعاء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، في مؤتمر الدراسات الإسلامية الدولي التاسع «الإسلام وأهداف التنمية المستدامة» الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة «شريف هداية الله» الإسلامية الحكومية بالعاصمة الإندونيسية «جاكرتا»، بالتعاون مع كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين «بجامعة الأزهر» عبر برنامج (Zoom).

نهلة الصعيدى لأولياء أمور الوافدين: أبناؤكم أمانة فى أعناقنا وشيخ الأزهر يوصينا بهم دائمًا

نهلة الصعيدي للطلاب: ثابروا واجتهدوا لتحصيل العلم النافع

وأوضحت الصعيدي أن للأديان مقاصد كبرى وغايات عليا من أهمها: عبادة الله الواحد وتزكية النفس وعمارة الكون، وأن التنمية والعمران مطلب شرعي في الإسلام، حيث حث الإسلام على التنمية المستدامة بالتشجيع على العمل، ونبذ الكسل، والاعتدال في كل شيء؛ ليكون قادرًا على الاستمرارية وعمارة الأرض.

وأشارت مستشار شيخ الأزهر إلى أنه على الرغم من حداثة فكرة التنمية المستدامة إلا أن المتتبع والباحث في الدين الإسلامي يكتشف توطن هذه الفكرة منذ القدم من خلال ما جاءت به الشريعة الإسلامية في أحكامها ومقاصدها، فكانت الأسبق من أي نظرية وضعية في هذا المجال؛ لذا يجب أن يكون الوازع الديني للمسلم هو الدافع الحقيقي له من جراء حمايته للبيئة وتبنيه لبرامج التنمية المستدامة، وترسيخه لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لأن ديننا دين بناء وتعمير يحمل الخير والسلام للإنسانية جمعاء.

شارك في المؤتمر الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية، والدكتورة يولي ياسين، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة «شريف هداية الله»، والدكتور أسيف سيف الدين جهر، رئيس جامعة شريف هداية الله، والدكتور محمد شيرازي دمياطي بجامعة شريف هداية الله، والدكتور سعد عجيل مبارك، رئيس منتدى السلام الدولي للثقافة والعلوم، والدكتور خير الحسيني بجامعة يونيون بدولة تركيا، والدكتورة عزيزة الخبرة، رئيسة الكرامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

مؤتمر الدراسات الإسلامية الدولي التاسع الإسلام وأهداف التنمية المستدامة كلية الدراسات الإسلامية والعربية شريف هداية الله جاكرتا

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