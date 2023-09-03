نهلة الصعيدي للطلاب: ثابروا واجتهدوا لتحصيل العلم النافع

أجرت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب جولة تفقدية اليوم الأحد لمتابعة سير العمل في أول أيام الدراسة بالبرنامج المكثف الذي نظمه المركز، تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لطلاب«حداثة المؤهل والمعادلة» الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر.

وخلال جولتها التفقدية تحدثت مع الطلاب حول نظام الدراسة في البرنامج، والوقوف على انطباعهم.

كما وجهت«الصعيدي» رسالة للطلاب مؤكدة خلالها أنهم أصحاب رسالة سامية، تركوا أهلهم وأطانهم؛ لتحصيل العلم النافع، ويعول الأزهر عليهم كثيرًا في حمل المنهج الأزهري الوسطي المعتدل إلى بلادهم.

جانب من الجولة

على صعيد آخر حرصت رئيس مركز تطوير الوافدين على تفقد اختبارات نهاية المستويات لطلاب معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في يومها الأول؛ وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات التفقدية المتواصلة يوميًا لرئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين لمتابعة سير العمل بالمنظومة التعليمية للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف.

جانب من الجولة

ويواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف استقبال الأعمال الفنية المشاركة في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الثانية، والتي تنعقد تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على هامش ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير.

جانب من الجولة

يستمر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في تلقي أعمال المبدعين في المسابقة حتى يوم ١٠ سبتمبر٢٠٢٣م، حيث تنقسم المسابقة إلى قسمين:

أولا: قسم الكاريكاتير والذي يدور حول تعزيز الثقافة الحقوقية للمرأة وتمكينها، واستعراض قرارات تمكين المرأة وتجسيدها برسائل فنية، وتناول دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات.

جانب من الجولة

ثانيا: قسم البورتريه، ويدور أيضًا حول رسم بورتريه لإحدى الشخصيات النسائية البارزة في التاريخ الإنساني، وهن:( سميرة موسى-هدى شعراوي-مي زيادة- نازك الملائكة).