الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نهلة الصعيدي للطلاب: ثابروا واجتهدوا لتحصيل العلم النافع

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب جولة تفقدية اليوم الأحد لمتابعة سير العمل في أول أيام الدراسة بالبرنامج المكثف الذي نظمه المركز، تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ لطلاب«حداثة المؤهل والمعادلة» الراغبين في الالتحاق بجامعة الأزهر.

مستشار شيخ الأزهر: نسير بمنهجية واضحة تراعى التيسير على الطلاب الوافدين

استمرار تلقي الأعمال المشاركة في مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير حتى 10 سبتمبر

وخلال جولتها التفقدية تحدثت مع الطلاب حول نظام الدراسة في البرنامج، والوقوف على انطباعهم.
كما وجهت«الصعيدي» رسالة للطلاب مؤكدة خلالها أنهم أصحاب رسالة سامية، تركوا أهلهم وأطانهم؛ لتحصيل العلم النافع، ويعول الأزهر عليهم كثيرًا في حمل المنهج الأزهري الوسطي المعتدل إلى بلادهم.

جانب من الجولة 

على صعيد آخر حرصت رئيس مركز تطوير الوافدين على تفقد اختبارات نهاية المستويات لطلاب معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في يومها الأول؛ وذلك للتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات التفقدية المتواصلة يوميًا لرئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين لمتابعة سير العمل بالمنظومة التعليمية للطلاب الوافدين بالأزهر الشريف.

جانب من الجولة 

ويواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف استقبال الأعمال الفنية المشاركة في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الثانية، والتي تنعقد تحت رعاية الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على هامش ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير.

جانب من الجولة 

يستمر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في تلقي أعمال المبدعين في المسابقة حتى يوم ١٠ سبتمبر٢٠٢٣م،  حيث تنقسم المسابقة إلى قسمين: 

أولا: قسم الكاريكاتير  والذي يدور حول تعزيز الثقافة الحقوقية للمرأة وتمكينها، واستعراض قرارات تمكين المرأة وتجسيدها برسائل فنية، وتناول دور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات.

جانب من الجولة 

ثانيا: قسم البورتريه، ويدور أيضًا حول رسم بورتريه لإحدى الشخصيات النسائية البارزة في التاريخ الإنساني، وهن:( سميرة موسى-هدى شعراوي-مي زيادة- نازك الملائكة).

نهلة الصعيدي الطلاب الوافدين والأجانب البرنامج المكثف الأزهر الشريف حداثة المؤهل المعادلة

مواد متعلقة

شيخ الأزهر في 3 يوليو.. غلق الطريق أمام مزاعم الإخوان بأن مصر تحارب الإسلام

برعاية السيسي.. 10 سنوات دعم من الأزهر لقضايا المرأة وحقوقها

أخبار الظهيرة| لا تقلبات بطقس هذا الأسبوع وتداول امتحان العربى للثانوية العامة إلكترونيًا

قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بدورته الـ6

21 يونيو.. انطلاق أول معرض فني تشكيلي كاريكاتيري يحتفي بالرموز الدينية

وزير الأوقاف الفلسطينى لـ«الدستور»: القدس قضية مصر الأولى.. ولن نقبل بتقسيم الأقصى لمساجد صغيرة

"تعليم البحيرة": انطلاق فعاليات أنشطة مراكز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مكتشف محمد صلاح يكشف عن رأيه فى انتقال "مو" لاتحاد جدة

نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

كنز مصرى فى وسط البلد

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تانى ولو هتكسبنا ملايين"

وزير الداخلية يبحث سبل التعاون الأمنى المشترك مع نظيره الصومالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)