محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية تتعرض لاختراق إلكتروني يعرقل عملها

أعلنت وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الخميس، عن هجوم إلكتروني يحجب مستندات خاصة بمحكمة جرائم الحرب في الجنائية الدولية عن الموظفين، مشيرة إلى أن محكمة جرائم الحرب بالجنائية الدولية لاختراق إلكتروني يعرقل عملها.

تعديل التشريعات للوصول الى المستندات

وأمس، دعا مفوض المعلومات والخصوصية في المقاطعة الحكومة مرة أخرى إلى تعديل التشريعات حتى يتمكن من الوصول إلى المستندات أثناء التحقيق التي يتم حجبها حاليًا على أساس امتياز المحامي وموكله.

وأصدر مايكل هارفي بيانًا جديدًا يوم الثلاثاء ردًا على قرار محكمة الاستئناف في نيوفاوندلاند ولابرادور الصادر في 7 سبتمبر، يطلب فيه من المقاطعة "التصرف بسرعة لإصلاح هذه الفجوة الخطيرة من خلال تعديل تشريعي بسيط".

وكتب هارفي أن قدرة مكتب لجنة المعلومات والخصوصية (OIPC) على فحص وثائق ادعاءات الهيئة العامة أثناء التحقيق بأنها تحظى بالامتياز عن طريق المشورة القانونية تعد أمرًا أساسيًا لقدرة المكتب على توفير رقابة مستقلة.

وكتب هارفي: "لن تتمكن منظمة OIPC من ضمان عدم إساءة استخدام هذا الاستثناء وتطبيقه على المستندات التي لا تمثل مشورة قانونية"، متسائلًا كيف يمكن لأولئك الذين يطلبون المستندات بموجب قانون الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية (ATIPPA) أن يؤمنوا في النظام.

"بدلاً من ذلك، الخيار الوحيد أمام صاحب الشكوى هو الذهاب إلى المحكمة - وهي عملية طويلة ومكلفة، مقارنة بالعملية المجانية والمحدودة الوقت التي تم إنشاء منظمة OIPC لتوفيرها."

ووجدت محكمة الاستئناف أن قاضي المحكمة العليا في نيوفاوندلاند ولابرادور، ساندي ماكدونالد، لم يرتكب أي خطأ عندما أعلن العام الماضي أن وزارة العدل ليست بحاجة إلى الامتثال لتوصية هارفي بنشر المعلومات التي حجبتها من ردها على طلب ATIPPA من قبل فرد من الجمهور في عام 2019.

كان هذا الشخص قد طلب سجلات تتعلق بتعامل الحكومة مع شكوى سابقة قدمها بشأن الانتهاكات البيئية، وتم تنقيح رد الإدارة إلى حد كبير على أساس أن السجلات التي يغطيها امتياز المحامي والموكل معفاة بموجب قانون ATIPPA.

ثم قدم المدعي شكوى إلى مكتب هارفي، وطلب هارفي من وزارة العدل تبرير قرارها. وعندما قيل له إن القصد من السجلات أن تكون سرية بين المحامي والموكل، طلب من الإدارة تزويده بمعلومات كافية للسماح له بتقييم ما إذا كان الإعفاء من هذا الفعل ينطبق. رفضت الدائرة .

وفي تقرير لاحق، أوصى هارفي الإدارة بتقديم السجلات غير المنقحة لمقدم الطلب.

ثم تقدمت وزارة العدل والسلامة العامة بطلب إلى المحكمة لإعلان عدم إلزامها بالامتثال لتلك التوصية. قرر ماكدونالد أن هارفي ليس لديه السلطة لإجبار إنتاج السجلات المزعومة ذات الامتياز للمحامي والموكل.

ووجد القاضي أن التشريعات الإقليمية ليست واضحة بما يكفي لإظهار أنها تهدف إلى تنحية امتياز المحامي وموكله جانبًا.