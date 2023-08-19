السبت 19 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تفرض عقوبات على مدعى المحكمة الجنائية الدولية

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلنت روسيا فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر منتصف مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحفيين بريطانيين.

وعزت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، هذه العقوبات الجديدة إلى الدعم العسكري الراسخ الذي توفره لندن لأوكرانيا، والتنفيذ العدواني لسياسة عدائية مناهضة لروسيا، بعد عام ونصف عام من النزاع في أوكرانيا.

في المجموع، أضيف 54 شخصًا إلى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.

وتستهدف موسكو كريم خان منذ أصدر منتصف مارس مذكرة توقيف بحق بوتين، متهما الرئيس الروسي بارتكاب جريمة حرب "للترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين في سياق النزاع بين موسكو وكييف، الأمر الذي نفته روسيا بشدة.

وكان في منتصف مايو، أدرجت وزارة الداخلية الروسية خان على قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.

وبين الأفراد الآخرين الذين شملتهم هذه العقوبات وزيرة الدولة البريطانية للثقافة ووسائل الإعلام والرياضة لوسي فرايزر التي تمارس ضغطًا شديدًا لعزل روسيا على الساحة الرياضية الدولية، ونائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي المسؤولة عن تسليم الأسلحة لأوكرانيا، بحسب البيان.

واستهدفت العقوبات أيضًا صحفيين بريطانيين في "بي بي سي" وصحيفتي "جارديان" و"دايلي تلجراف"، تتهمهم موسكو بـ"الضلوع في نشر معلومات خاطئة" عن روسيا و"دعم أنشطة الإعلام والدعاية" لكييف.

وتعد لندن هي من أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لكييف منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022.

الأطفال الأوكرانيين البريطانية الأوكرانيين الجنائية الدولية الخارجية الروسية

الأكثر قراءة

جلال السعيد لـ"الشاهد" يكشف تفاصيل لقائه بالرئيس المعزول مرسي

جلال السعيد لـ "الشاهد": اقتحام السجون كان عملية منظمة من قبل جماعات إرهابية

جلال السعيد لـ"الشاهد": قرارات الإخوان كانت خارج سيطرة مرسى والمرشد

جلال السعيد يكشف لـ "الشاهد" مكان استشهاد اللواء البطران

بعد سيول سانت كاترين.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 19/ 8/ 2023

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-8-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس