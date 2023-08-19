روسيا تفرض عقوبات على مدعى المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت روسيا فرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي أصدر منتصف مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك على وزراء وصحفيين بريطانيين.

وعزت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، هذه العقوبات الجديدة إلى الدعم العسكري الراسخ الذي توفره لندن لأوكرانيا، والتنفيذ العدواني لسياسة عدائية مناهضة لروسيا، بعد عام ونصف عام من النزاع في أوكرانيا.

في المجموع، أضيف 54 شخصًا إلى قائمة العقوبات الروسية التي تستهدف البريطانيين، بحسب المصدر نفسه.

وتستهدف موسكو كريم خان منذ أصدر منتصف مارس مذكرة توقيف بحق بوتين، متهما الرئيس الروسي بارتكاب جريمة حرب "للترحيل غير القانوني" لآلاف الأطفال الأوكرانيين في سياق النزاع بين موسكو وكييف، الأمر الذي نفته روسيا بشدة.

وكان في منتصف مايو، أدرجت وزارة الداخلية الروسية خان على قائمة الأشخاص الملاحقين في روسيا.

وبين الأفراد الآخرين الذين شملتهم هذه العقوبات وزيرة الدولة البريطانية للثقافة ووسائل الإعلام والرياضة لوسي فرايزر التي تمارس ضغطًا شديدًا لعزل روسيا على الساحة الرياضية الدولية، ونائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي المسؤولة عن تسليم الأسلحة لأوكرانيا، بحسب البيان.

واستهدفت العقوبات أيضًا صحفيين بريطانيين في "بي بي سي" وصحيفتي "جارديان" و"دايلي تلجراف"، تتهمهم موسكو بـ"الضلوع في نشر معلومات خاطئة" عن روسيا و"دعم أنشطة الإعلام والدعاية" لكييف.

وتعد لندن هي من أبرز الداعمين الماليين والعسكريين لكييف منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا في فبراير 2022.