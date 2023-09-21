الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تنظم معسكرًا شبابيًا بوادى النطرون لتعزيز مفهوم التطوع

معسكر حياة كريمة
معسكر حياة كريمة

أعلن المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، عن انطلاق معسكر"حياة كريمة" للشباب ببيت الوادي بوادي النطرون بالتعاون مع سبرينج ويل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة، حيث سيتم عقد العديد من الفعاليات والأنشطة لتعزيز مفهوم التطوع وطرق وكيفية التطوع.

كما سيعمل المعسكر علي مناقشة أهمية ودور العمل التطوعي، فضلاً عن تناول عدة محاور نقاشية تدور حول أساليب القيادة، واتخاذ القرار وتنمية مهارات التواصل لدى الشباب، كذلك سيتم تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية والتفاعلية لتنمية مهارات الشباب فيما بينهم. 

 

أهداف المعسكر

تهدف المؤسسة من خلال تنظيم المعسكر الشبابي إلى تعزيز مبدأ المواطنة والتطوع لدى الشباب، ويستمر المعسكر بدءا من 17 سبتمبر إلى 20 سبتمبر، وعلى مدار تلك الأيام يخوض المشاركون بالمعسكر تجربة فريدة من حيث المشاركة والتعلم وعرض لأفكارهم واقتراحاتهم ومناقشتها مع التقييم، ومنها يتعرف الشباب على مفهوم العمل التطوعي ومدى تأثيره على المجتمع والفرد، وما يعود عليه من آثار بشكل إيجابي، مما يسهم بدوره مع كافة جهات الدولة في تطوير الأفراد وتنمية المجتمع.

يأتي ذلك إيماناً من مؤسسة "حياة كريمة" بأهمية تنظيم تلك المعسكرات بشكل مستمر بما يسهم في نشر وتعزيز مفهوم العمل التطوعي الذي تدعمه الدولة؛ لكي يكون للشباب دور أساسي في بناء المجتمع كذلك تنمية مهارات التواصل لديهم. 

 

 

كانت قد أوضحت المؤسسة أن معسكرات "حياة كريمة" مستمرة طوال الفترة القادمة، على أن تكون المشاركة في هذه المعسكرات متاحة من خلال ترشيح الجهات الشريكة من (ويل سبرينج، وزارة الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة، الجامعات المصرية).

وكانت قد أوضحت المؤسسة أن معسكرات "حياة كريمة" مستمرة طوال الفترة القادمة، علي أن تكون المشاركة في هذه المعسكرات متاحة من خلال ترشيح الجهات الشريكة من (ويل سبرينج، وزارة الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة، الجامعات المصرية).

مصر حياة كريمه معسكر حياة كريمة التطوع وادى النطرون

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