متطوع بـ"حياة كريمة": تعلمنا مهام التطوع من خلال برنامج "فاليو" بالأكاديمية الوطنية (فيديو)

قال رامز حسن، أحد المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، أن رحلته التطوعية في المبادرة الرئاسية بدأت مع برنامج "فاليو" المنعقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، لتدريب شباب الجامعات علي أعمال التطوع وخدمة المجتمع.

وأكد أن البرنامج قدم إفادة كبيرة له ولكل المتطوعين، لما شمل من تعريف كامل بمعني التطوع، وكيفية بناء قيادات شابة في مختلف المواقع التنفيذية والجماهيرية، ما أهله للمشاركة في فاعليات مؤسسة حياة كريمة.

وكانت قد أطلقت مؤسسة حياة كريمة، فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بمحافظة الإسكندرية في مركز برج العرب القديم، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2023، لخدمة عدد أكبر من أهالينا في المحافظات لتقديم الدعم للأهالي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات.

تطبيق البرنامج التدريبي

في السياق أوضح المتطوع أنه علي مدار أيام عمل المبادرة، قد تمكن فريق المتطوعين من تنفيذ اعمال مبادرة "أنت الحياة" من خلال تقديم دعم طبي وإقامة ملتقي للتوظيف، مع تمكن المتطوعين من مساعدة المواطنين المستفيدين من المبادرة وتسهيل حصولهم علي خدماتهم بكل الطرق، وذلك تطبيقا لما تعلموه في برنامج "فاليو".

تفاصيل أنت الحياة

وقد شملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، كما شملت فعاليات المبادرة أيضًا تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

كذلك الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، تقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة “مصر تقرأ"، ذلك فضلًا عما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.