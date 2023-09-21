البرلمان العربى ينتهى من التدريب الصيفى لطلاب وخريجى الجامعة البريطانية فى مصر

انتهى البرلمان العربي من تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي للدفعة الثالثة من طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر؛ وذلك برعاية عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الذي أكد اهتمام البرلمان العربي ببناء قدرات وتمكين الشباب العربي، والمساهمة في تأهيلهم للتفاعل مع متطلبات وأعباء الحياة العامة.

فعاليات البرامج التدريبية المركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

قد بدأ البرنامج التدريبي بمشاركة هذه الدفعة في فعاليات البرامج التدريبية التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، حول "الأدوات الجديدة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ومهارات وفنون الصياغة التشريعية، وذلك بمشاركة عدد من مسئولي الشعب البرلمانية الوافدين من البرلمانات العربية.

الانخراط الفعلي في أنشطتها

تم استئناف البرنامج التدريبي حضورياً بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 20 سبتمبر الجاري، حيث تم توزيع الطلبة والخريجين على الإدارات المختلفة بالأمانة العامة للبرلمان العربي، للتعرف عن قرب على طبيعة عمل كل إدارة والانخراط الفعلي في أنشطتها.

العمل المشترك من أجل بناء قدرات الطلاب

ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها البرلمان العربي مع الجامعة البريطانية في مصر، التي من بين أهدافها الرئيسية العمل المشترك من أجل بناء قدرات طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر، وصقل مهاراتهم في مجال العمل البرلماني، وإثراء معرفتهم بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دفع وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وفي نهاية البرنامج التدريبي، قام المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي بتسليم الطلبة والخريجين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.