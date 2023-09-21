الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. حفل افتتاح معرض "باسيلي في المتحف المصري"

متحف الإسكندرية القومي
متحف الإسكندرية القومي

ينظم متحف الإسكندرية القومي بالتعاون مع المتحف المصري بالقاهرة، مع نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، حفل افتتاح معرض "باسيلي في المتحف المصري"، يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 3 مساءً.

وسيتم افتتاح المعرض في المتحف المصري بالقاهرة، ويعد المعرض نتاج مشروع باسيلي للتصوير الفوتوغرافي.

متحف الإسكندرية القومى

يعد متحف الإسكندرية القومى ذاكرة التنوع التى ميزت تاريخ هذه المدينة التى احتفظت بملمح يميز كل حقبة فى تاريخهـا، وهو أحد التحف المعمارية الفريدة. 

وكان مبنى المتحف في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، أحد أثرياء الإسكندرية، الذي شيد هذا القصر على الطراز المعماري الإيطالي، حيث كلف المهندس السكندري ذو الأصول الفرنسية فيكتور أيرلانجر ببناء القصر والذي أنهى بناءه في عام 1928م، وظل أسعد باسيلي، مقيماً به حتى عام ١٩٥٤م، ثم اشترته القنصلية الأمريكية، وفي عام ١٩٩٦م.

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تحويل القصر إلى متحف قومي

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وكانت فكرة إنشاء متحف قومي لمدينة الإسكندرية هي الخطوة الأولى لتحويل ذلك القصر ليكون متحفاً قوميًا لمدينة الإسكندرية، وتم افتتاح متحف الإسكندرية القومي رسميًا في 31 أغسطس عام 2003م، وتم افتتاح المتحف للزيارة في 5 أكتوبر من نفس العام.

ويتميز متحف الإسكندرية القومي، بموقعه الفريد في قلب مدينة الإسكندرية، ويصنف بأنه من المتاحف الإقليمية، ويتكون من ثلاثة طوابق، تعرض بها مجموعة متميزة من القطع الأثرية؛ حيث تضم أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية؛ بدايةً من عصر الدولة القديمة وانتهاءًا بالعصر الحديث. 

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قطع أثرية مميزة

ويتميز المتحف أيضاً بعرضه مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية، بالإضافة إلى قطع أثرية مميزة تبرز تاريخ الحضارة المصرية القديمة، وتاريخ الإسكندرية.

ومن أهم القطع الأثرية المعروضة به تمثال للمعبود آمون، ورأس تمثال الملك أخناتون، ورأس تمثال الملكة حتشبسوت، ورأس تمثال الإسكندر الأكبر، وتمثال للمعبود سيرابيس، وتماثيل عدد من الأباطرة الرومان، وغطاء إنجيل، وأيقونة العشاء الأخير، ومشكاة من الزجاج، وخوذة من العصر العثماني، ميدالية جامعة فاروق الأول، وغيرها من القطع الأثرية الهامة.

متحف الاسكندرية القومى معرض المتحف المصري الإسكندرية الملك إخناتون

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