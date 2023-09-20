الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 80 مدرسة و3500 طالب.. مكتبة الإسكندرية تفتتح "احتفالية العلوم"

احتفالية العلوم بمكتبة
احتفالية العلوم بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم، افتتاح احتفالية العلوم التي ينظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي للعام السابع عشر على التوالي، يومي 20 و21 سبتمبر 2023 والتي أقيمت بساحة المكتبة.

واستقبلت المكتبة اليوم حوالي 80 مدرسة مختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمدارس الدولية، والمدارس الحكومية، ومجموعات من فرق الكشافة بواقع 1100 طالب، بالإضافة إلى باقي فترات اليوم المقسمة على مجموعات بواقع 2500 طالب.

رحلة إلى مركز الأرض 

وتتناول الاحتفالية هذا العام موضوع «رحلة إلى مركز الأرض»، عن طريق تقديم عدد من الأنشطة العلمية وورش العمل التفاعلية المتعلقة بموضوعات مختلفة حول جيولوجيا الأرض، والطبقات الأرضية، وكيفية التنقيب عن الحفريات وتحليلها، وتاريخ حياة الحيوانات المنقرضة على الأرض مثل الديناصورات.

الاجتماع السنوي لمديري المدارس الفرانكوفونية والفرنسية

وفي سياق آخر، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرنكوفونية الاجتماع السنوي الحادي عشر لمديري المدارس الفرانكوفونية والفرنسية ومديري الأقسام الفرانكوفونية بالجامعات في الإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 بقاعة المسرح الصغير.

وسيتم خلال هذا الاجتماع عرض تقرير عن أنشطة المركز للعام السابق، وطرح خطة المركز للعام المقبل. وفضلًا عن دعوة المديرين، فإن المركز حريص أيضًا على دعوة القناصل المتحدثين باللغة الفرنسية بالإسكندرية باعتبارهم شركاء المركز في الأنشطة التي ينظمها.

جدير بالذكر، أن المركز سوف يحتفل أيضًا بالعيد العاشر على إنشائه، وعليه فإن المركز حريص كل الحرص على دعوة شركاء النجاح من المدربين والمحاضرين والمتدربين والرعاة والشركاء والفائزين بالمسابقات المختلفة التي ينظمها المركز للاحتفال سويًا بإنجازات المركز، وسوف يُختَتم اليوم بعرض فني للاحتفال بهذه المناسبة.

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مكتبة الاسكندرية احتفالية العلوم مركز القبة السماوية العلمى ذوى الاحتياجات الخاصة رحلة إلى مركز الأرض فرق الكشافة

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