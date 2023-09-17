الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"المؤرخون الأقباط".. مكتبة الإسكندرية تنظم أولى محاضرات الموسم الثقافى القبطى الـ14

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، اليوم، من خلال مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي، أولى محاضرات الموسم الثقافي القبطي الرابع عشر، بعنوان "المؤرخون الأقباط في القرن الثامن الميلادي وأهم كتاباتهم"، والتي يحاضر فيها القمص يوسف تادرس الحومي، أستاذ تاريخ الكنيسة وعلم المخطوطات بالمعاهد اللاهوتية، وعضو لجنة التاريخ القبطي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك من خلال تقنية البث عن بُعد (Online)، في تمام الساعة 2.00 ظهرًا. 

8 مؤرخين من الأساقفة والكُتّاب 

تميز هذا القرن بوجود ثمانية مؤرخين، بعضهم من الأساقفة وبعضهم من الكتّاب وبعضهم من الشمامسة، كتب أحدهم تاريخ العالم القديم ابتداء من آدم وحواء حتى عصره، وبعضهم اهتم بكتابة تاريخ بابوات الكنيسة وقديسيها، وآخر اهتم بالكتابة بتفاصيل عن رحلة العائلة المقدسة لمصر، ومن هذه التواريخ ما كتب عن دخول العرب لمصر وأزاح الغموض عن شخصية المقوقس.

وفي النهاية تشكل كل هذه التواريخ جزءًا كبيرًا من تاريخ مصر في هذه الفترة المهمة المعاصرة لحكم الأمويين والعباسيين، تتأتى هذه المحاضرة ضمن ما يقوم به المركز من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.
 

احتفالية قصة مدينة 

وكانت مكتبة الإسكندرية قد نظمت، أمس، حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2023 بمكتبتي الطفل والنشء التابعتين لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "قصة مدينة".

ضمت احتفالية الختام هذا العام فقرات فنية متنوعة بمشاركة الأطفال والنشء الموهوبين من المكتبتين، حيث تهدف إلى تحفيز الأطفال والنشء على استكشاف وتطوير مواهبهم. كما تضمن حفل الختام عرضًا مسرحيًّا يتخلله فقرات رقص وموسيقى وغناء، إلى جانب معرض للأعمال الفنية التي أنجزها الأطفال والنشء خلال البرنامج الصيفي.

ويهدف البرنامج الصيفي السنوي بالمكتبتين إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال والنشء من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة تساعدهم على اكتشاف طاقاتهم وإمكاناتهم الكامنة. وقدمت المكتبتان خلال البرنامج الصيفي مجموعة كبيرة ومختلفة من الأنشطة الهادفة، من بينها ورش عمل فنية وأدبية، وبرامج توعية صحية ونفسية، وأنشطة علمية، وبرامج لتنمية المهارات الحياتية واللغوية، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وترفيهية، ورحلات ميدانية تعليمية، وغيرها الكثير.

 

مكتبة الاسكندرية مركز الدراسات القبطية الموسم الثقافي القبطي المؤرخون الأقباط في القرن الثامن الميلادي تاريخ مصر

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