النيابة تعاين محل تجاري اشتعلت به النيران في منشأة القناطر

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في نشوب حريق بمحل تجاري بأحد شوارع مركز منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات أن الحريق اشتعل داخل المحل إثر ماس كهربائي، دون وقوع إصابات وتم السيطرة عليه.

حريق بمحل

وورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال النيران داخل محل تجاري، في منشأة القناطر.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شقة الهرم

من ناحية أخرى، يجري خبراء المعمل الجنائي معاينة تصويرية لموقع حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه لبيان سببه وتحديد قيمة الخسائر.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.