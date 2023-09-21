الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

مروان عطية وكولر
مروان عطية وكولر

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع مروان عطية لاعب الفريق الأول عقب مباراة المصري التي انتهت برباعية نظيفة في افتتاح مبارياته بالموسم الجديد.

وكشف مصدر مسؤول عن أن “كولر” حذر اللاعب من استمرار تراجع مستواه بعد الأداء الذي ظهر عليه أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

أضاف المصدر أن المدير الفني أكد لمروان أن جلوسه على الدكة أمام المصري "قرصة ودن"، حتي يستعيد تركيزه سريعاً وأن مكانه ليس محجوزاً في المباريات.

وأشار المصدر إلى أن كولر طلب من اللاعب ضرورة استعادة مستواه السابق والتركيز، فقط، في الملعب وعدم الانشغال بأي أمور خارج المستطيل الأخضر.

كولر يشيد بالثلاثي عقب رباعية المصري في غرفة الملابس

 في المقابل حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي تهنئة لاعبي الأهلي بعد الفوز علي المصري برباعية نظيفة قبل الاستعداد لمباراة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مسئول عن أن كولر بدأ جلسته بالتهئنة للجميع على المستوى والروح التي ظهروا عليها خلال مباراة المصري التي افتقدوها في السوبر الإفريقي.

وأضاف المصدر أن المدير الفني كافأ الثلاثي رضا سليم وكريم فؤاد وإمام عاشور وقرر صرف مكأفاة خاصة لهم بعد المستوي الذي ظهروا عليه من أجل تشجعيهم وتحفيزهم للحفاظ علي نفس المستوي والروح في المباريات القادمة.

وأشار المصدر إلى أن لاعبي الأهلي حرصوا على تهنئة الثلاثي بعد التألق في لقاء المصري والمساهمة في تسجيل الفوز الكبير أمام المصري البورسعيدي.

تعرّف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسان جورج

أعلنت إدارة نادي الأهلى عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. 
وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: 
المقصورة الأمامية: 350 جنيهًا.
 الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.
 الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا.

كولر مروان عطية الاهلى إمام عاشور سان جورج الإثيوبي

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