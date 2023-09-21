وفد سياحى متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية ببنى حسن فى المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استقبال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، وفداً سياحياً متعدد الجنسيات من دول ألمانيا وإنجلترا وأستراليا وهولندا، لزيارة منطقة آثار بني حسن بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

ووجّه المحافظ، إدارة السياحة بالمحافظة والجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم وسبل الراحة للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، مؤكداً أن القطاع السياحي والمناطق الأثرية بالمحافظة تستقبل وفودا متعددة من جميع أنحاء العالم لما تزخر به محافظة المنيا من معالم أثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

منطقة آثار بنى حسن تضم العديد من المقابر المنحوتة فى الصخر

الجدير بالذكر، أن منطقة آثار بني حسن تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترا، وتضم العديد من المقابر المنحوتة فى الصخر من عصر الدولة الفرعونية الوسطى، رُسمت على جدرانها نقوش ومناظر تمثل مختلف الألعاب الرياضية.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت خلال الشهر الجاري قيام وفود سياحية متعددة الجنسيات، من بينها وفد إنجليزي ألماني، بزيارة للمحافظة، للتعرف على أهم الآثار التي تتميز بها وتمثل كافة العصور التاريخية، بداية من العصر الفرعوني ثم اليوناني والروماني والمسيحي والإسلامي، بجانب منطقة آثار البهنسا بمركز بني مزار شمال المحافظة، والتي شهدت العديد من المعارك الإسلامية، وتضم عددا كبيرا من شهداء الجيش الإسلامي، ويطلق عليها "البقيع الثاني"، وتضم مساجد وقبابا كثيرة تجذب السائحين من مختلف دول العالم.

وأضاف المحافظ أن الوفود قامت بزيارة منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة بنى حسن بأبوقرقاص على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة المنيا، كما زارت الوفود منطقة آثار تونا الجبل بملوى، موجها إدارة السياحة وكافة الجهات المعنية بتسهيل جميع الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الأجواء اللازمة للاستمتاع بالمعالم الأثرية المختلفة التي تضمها أرض عروس الصعيد.