الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 %

بنك إنجلترا يثبت
بنك إنجلترا يثبت أسعار الفائدة عند 5.25 %

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن بنك إنجلترا المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 %، اليوم الخميس.

ويأتي ذلك بعد قرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكىي بتثبيت سعر الفائدة أمس الأربعاء عند 5.5 %.

الإسترليني يرتفع بالتزامن مع هبوط الروبل الروسي

وفي أغسطس الماضي ارتفع الجنيه الإسترليني، بعد أن أظهرت بيانات نمو الأجور الأساسية في بريطانيا بوتيرة قياسية، ما زاد من مخاوف بنك إنجلترا بشأن التضخم، في حين انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر بعد أن خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة بشكل غير متوقع.

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