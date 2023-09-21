"القاهرة الإخبارية": الملك تشارلز الثالث يدعو لإعادة تقوية صداقة بريطانيا وفرنسا

دعا ملك بريطانيا تشارلز الثالث، لإعادة تقوية صداقة المملكة المتحدة وفرنسا، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تعمل على تعزيز العلاقات بين بريطانيا وفرنسا.

وأشار خلال كلمته أمام البرلمان الفرنسي والتي نقلتها قناة " القاهرة الإخبارية" في إطار زيارته للبلاد والتي تستمر ثلاثة أيام، إلى تاريخ العلاقات بين باريس وإنجلترا والذي سيبقى لامعًا نظرًا لأهميتها الآن أكثر من أي وقت مضى.

وتابع الملك تشارلز الثالث، أن المملكة ستبقي الحليف الأقرب لفرنسا، فهي ليست منعزلة ولديها قضايا مشتركة مع بريطانيا، فهم شريكتان في الناتو لحفظ أمن أوروبا.

الرئيس الفرنسى يستقبل ملك بريطانيا وزوجته

ووصل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، برفقة عقيلته الملكة كاميلا، اليوم الأربعاء، العاصمة الفرنسية باريس، في إطار زيارة رسمية تشمل أيضًا مدينة بوردو، وتستمر 3 أيام.

وتعد الزيارة هي الأولى للملك تشارلز منذ اعتلائه العرش، وكانت مقررة في مارس الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب الاحتجاجات على إصلاحات نظام التقاعد التي أدخلتها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.