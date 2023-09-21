الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى القدّيس الرسول قذراتوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القدّيس الرسول قذراتوس، الذي كان معاصرًا للرسل، وامتاز بموهبة النبوءة.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: اليوم تَمَّت هذه الآيةُ بِمَسمَعٍ مِنكُم: "رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ"، ولكأنّي بالربّ يسوع المسيح يقول: "لأنّ الربّ مسحني، قلت، أجل لقد قلت حقيقةً وأقول أيضًا: رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ. أين إذاً، وفي أي وقت قد مسحني الربّ؟ لقد مسحني حين حُبِل بي، أو بالحري لكي يتمّ الحبل بي في حشا أمي. لأنّه ليس من زرع رجل قد حبلت بي امرأة، إنّما حبلت بي عذراء من خلال مسحة الرُّوح القدس. هكذا إذاً، فأنّ الربّ قد أعطاني المسحة الملوكيّة: لقد كرّسني ومسحني ملكًا وكاهنًا في الوقت نفسه. ومسحني الربّ مرّة ثانية بالرُّوح نفسه في نهر الأردن..."

ولماذا رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ؟... "لأَنَّهُ مَسَحَني لأُبَشِّرَ الفُقَراء وأَرسَلَني لأُعلِنَ لِلمَأسورينَ تَخلِيَةَ سَبيلِهم ولِلعُميانِ عَودَةَ البصَرِ إِلَيهِم وأُفَرِّجَ عنِ المَظلومين".

 "لم يرسلني للأصحاء إنّما كطبيب للمرضى والقلوب الكسيرة لم يرسلني للصدّيقين إنّما للخطأة، "رَجُل أَوجاعٍ وعارِف بِالأَلَم"، رجلٌ "وَديعٌ مُتواضِعُ القَلْب".

 لقد أَرسَلَني لأُعلِنَ لِلمَأسورينَ تَخلِيَةَ سَبيلِهم  وأُفَرِّجَ عنِ المَظلومين... فلأيّ أسرى أو بالأحرى من أي أسر يجب أن أُعلِنَ الخلاص؟ ولأيّ سجين سأعلن الحريّة؟ طالما "أَنَّ الخَطيئَةَ دَخَلَت في العالَمِ عَن يَدِ إِنسانٍ واحِد، وبِالخَطيئَةِ دَخَلَ المَوت"، هذا يعني أنّ كلّ الناس هم مساجين الخطيئة وأسرى الموت، لقد أرسلني "لأُعَزِّيَ جَميعَ النَّائحين، نائحي صِهْيون"، كلّ الّذين ينوحون لأنّهم كانوا –بسبب خطاياهم- محرومين ومنفصلين عن "أُورَشَليمُ العُلْيا" أمّهم نعم، سوف أَمنَحَهمُ التَّاجَ بَدَلَ رماد" التّوبة "وزَيتَ الفَرَحِ" أي تعزية الرّوح القدس، "بَدَلَ النَّوح" لكونهم مسبيّين وأيتامًا "وحُلَّةَ التَّسْبيحِ أي مجد القيامة" بَدَلَ روحِ الإِعْياء".

الكنيسة البيزنطية معاصر ا للرسل القد يس الرسول قذراتوس قذراتوس العظة الاحتفالية

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