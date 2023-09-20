الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى القدّيس إفستاثيوس وثيوبستي زوجته وولديهما أغابيوس وثيوبستوس

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس إفستاثيوس وثيوبستي زوجته وولديهما أغابيوس وثيوبستوس، واستشهد هؤلاء القديسون في روما على عهد الإمبراطور ترايانوس (98-117) وقد ألقوا أوّلا للوحوش، فلمّا لم تصبهم باذى، زُجوا في تمثال كبير من النحاس محمّى بالنار.

عظة الكنيسة الاحتفالية

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لكلّ واحدة منّا، ينبغي أن يكون الصوم مُستمِرًّا، شَرط أن تكون سليمة ومُعافاة. لكن أيام الخميس العاديّة، يبقى الصوم اختِيارًا لرغبة كلّ راهبة، والتي تفضّل عدم الالتزام بالصوم تبقى حُرَّة.  فيما نحنُ المُتمتّعات بالصحّة الجيّدة، فإننّا نصوم كلّ يوم ما عدا الآحاد ويوم عيد الميلاد. نحن لسنا مرغمات أن نصوم خلال زمن الفصح. كما نعلم من خلال رسالة القديس فرنسيس، ولا نصوم في أعياد القديسة مريم وأعياد الرُسل القدّيسين، إلّا إذا وَقعَت يوم جمعة. كما ذكرتُ سابقًا، نحنُ اللواتي نتمتّع بصحّة جيّدة وسليمة، فقد نكتفي كل يوم بالمأكولات المتاحة في زمن الصّوم.

غير إنّنا لسنا نتمتّع بجسد من الفولاذ ولا بصلابة الصوّان، نحن ضعيفات ومعرّضات لعاهات الطبيعة. لذلك أرجوكِ، يا أختي الحبيبة، أن تخفّفي، بحكمة وتمييز، صرامة القطاعة المفرطة التي وصَلَ إليّ صداها. وإنّي أسألُكِ باسم الربّ أن تعيشي لتمجيدِه، وأن تجعلي تسابيحك له منطقيّة وأن تُتَبِّلي دائما تضحيتُكِ بملح الحكمة.

الكنيسة البيزنطية ولديهما أغابيوس وثيوبستوس القد يس إفستاثيوس وثيوبستي زوجته عظة الكنيسة الاحتفالية الامبراطور ترايانوس

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