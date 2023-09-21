الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"ماعت" تعقد حلقة نقاش عن الحق فى التنمية للمهاجرين والنازحين بدول النزاع

ماعت
ماعت

على هامش فعاليات قمة التنمية المستدامة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت رعاية الجمعية العامة، نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حلقة نقاش عن الحق في التنمية للمهاجرين والنازحين في دول النزاع، والتي جاءت تحت عنوان "نحو أهداف التنمية المستدامة.. بناء الجسور للاجئين والمهاجرين: دراسة حالة أفغانستان والسودان".

جاءت حلقة النقاش تلك كأحد مخرجات الاجتماعات والأنشطة التي قامت بها بعثة ماعت على مدار يومين مع مجموعة من الخبراء الحقوقيين والتنمويين المُشاركين في فعاليات أيام العطلة للتنمية المستدامة، والتي عُقدت  داخل مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

"عقيل": نوصي بإدماج رؤية الشباب في عمليات السلام والتنمية بالأخص في مناطق الحروب والنزاعات

وناقشت الجلسة أوضاع المهاجرين واللاجئين في دول النزاع، وتداعياته على الحقوق التنموية والحقوقية. وسلطت الجلسة الضوء على أوضاع المهاجرين في السودان لا سيما حقهم في السكن والحياة الكريمة بسبب الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها السودان منذ أبريل 2023 حتى الآن. كذلك تمت الإشارة إلى الأوضاع الصعبة التي يعيش بها المهاجرون واللاجئون الأفغان، لا سيما الحق في الأمن والقدرة على التنقل خاصة في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية الحالية هناك.

دور المفوضية السامية لشئون اللاجئين في حماية اللاجئين

وتطرقت حلقة النقاش للحديث عن دور المفوضية السامية لشئون اللاجئين في حماية اللاجئين في دول النزاع، كما تمت الإشارة إلى الصعوبات التي تجدها المفوضية في حماية اللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. واختتمت الجلسة بوضع خارطة طريق لسبل تعزيز دور المجتمع المدني في دول النزاع بشكل عام، والسودان وأفغانستان بشكل خاص.

txt

ماعت: تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة يحقق الآمال المرجوة

txt

"ماعت" تؤكد أهمية إشراك الشباب في صنع السياسات البيئية

من جانبه علق أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على أهمية الحدث الذي نظمته مؤسسة ماعت، والتي تمثل رؤية الشباب من 13 دولة مختلفة، خاصة أنها جاءت بالتوازي مع فعاليات أعمال عطلة نهاية الأسبوع المقامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي ألقت اهتمامًا أيضًا بأوضاع اللاجئين في السودان وجنوب السودان وعدد من دول الساحل الإفريقي.

وفي السياق ذاته، أكد "عقيل" أهمية تسليط الضوء على رؤية الشباب، بيد أنهم يتمتعون بمعرفة أفضل فيما يتعلق بتعبئة الأفراد والموارد للدعوة إلى العمل لتحقيق تحول حقيقي، وكذلك ضمان التنفيذ الفعال لمختلف المخططات الحكومية الطموحة للتنمية المستدامة. وأوصي الخبير الحقوقي الدولي بضرورة إدماج الشباب وتعزيز دورهم في عمليات السلام والتنمية بالأخص في مناطق الحروب والنزاعات، خاصة أن لديهم دورًا حقيقيًا وقويًا في تفعيل أجندة التنمية المستدامة على المستويات الوطنية.

جدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تشارك ببعثة في نيويورك، والتي تضم مجموعة من الشباب المهتمين بمجال التنمية المستدامة من 13 دولة آسيوية وإفريقية وأوروبية، وذلك للمشاركة في عطلة أيام التنمية المستدامة، وعقد مجموعة من الفعاليات والاجتماعات مع خبراء أمميين، وعدد من البعثات الدبلوماسية الموجودة في نيويورك.

الامم المتحدة حقوق الانسان أفغانستان رؤية الشباب قمة التنمية

مواد متعلقة

ختام الحوار الإقليمي رفيع المستوى حول "رسم مسار جديد لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية"

خطاب: سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وجهان لمبدأ واحد

حزب "المصريين" ينظم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعى فى البحر الأحمر (صور)

مع السيسى.. شباب 42 حزبًا ومؤسسات أهلية تناشد الرئيس الترشح لولاية جديدة

رؤساء 4 أحزاب يعلنون وثيقة التنمية الشبابية

شباب تحالف الأحزاب السياسية يعلنون دعمهم الرئيس السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية

اتحاد الجمعيات الأهلية يناشد الرئيس السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة

تفاصيل فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى

الأكثر قراءة

تصنيف فيفا.. منتخب مصر يتراجع للمركز 35 عالميًا والخامس إفريقيًا

مالك "العجلة المبروكة" لـ"الدستور": طبيب وراء قصة الحمل

"التأمينات": 32 مليار جنيه تكلفة المنحة الاستثنائية.. وتصرف "شهرين" فى نوفمبر

"شوّه نجليه بميّة نار وشرب الباقي".. تفاصيل مثيرة في جريمة حداد منشأة ناصر

كولر يغلق ملف المصرى.. ويستعد لمواجهة سان جورج الإثيوبى

تدشين مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟