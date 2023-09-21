الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

"الشباب والرياضة" تدعو أفراد الأسرة المصرية للانضمام لمعرض "بيزنس يا شباب"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
  • المعرض فرصة لاقتناء أرقى المنتجات والصناعات اليدوية والحرفية للشباب بمراكز الشباب بأسعار مناسبة

وجهت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدعوة لجميع أفراد الأسرة المصرية للانضمام لمعرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب الحرفية واليدوية بمراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

يأتي تنظيم معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب أصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد آليات مبتكرة للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبني رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".

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ويهدف المعرض إلى تدريب المهتمين بتعلم الحرف اليدوية عن طريق ورش عمل حرفية طوال فترة المعرض، وخلق فرصة لكل شاب أو قناة يمتلك مهارة في حرفة لمساعدته في عرض إبداعاته وأعماله وتسويقها، وزيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية الحرف اليدوية وعلاقتها بالتراث المصري، وخلق تجربة فريدة للزوار الراغبين في اقتناء المنتجات الفريدة والمبتكرة، ودعم وتشجيع المبدعين من الشباب والفتيات لتعزيز الانتماء والفخر بالهوية الوطنية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ورعاية واكتشاف الشباب والفتيات من أصحاب المهارات الحرفية، بالإضافة إلي زيادة وعي الشباب والفتيات بأهمية المشروعات الصغيرة التي تتناسب مع مختلف فئات الشباب العمرية والعلمية والمادية، وخلق فرص جديدة للمشروعات الصغيرة القائمة بالفعل لعرض منتجاتهم وبيعها.

يذكر أن معرض "بيزنس يا شباب "، يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف التراثية واليدوية، والعمل علي فتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

الشباب والرياضة معرض بيزنس يا شباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب

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