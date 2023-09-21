رئيس مجلس الشيوخ يلتقى نظيره الأردنى فى عمّان

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، نظيره الأردني فيصل الفايز، تلبيةً لدعوة الأخير لزيارة العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد برلماني خلال الفترة من 19-23 سبتمبر الجاري.

واستهل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لقاء رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، بالتعبير عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي لمسها الوفد المصري من جانب الأشقاء بالأردن، مؤكدًا أن تلك الحفاوة تعبر عن قوة العلاقة بين الأشقاء.

وأشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة، لافتين إلى العلاقات المميزة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلاً عن روابط الأخوة التي تجمع بين الشعبين.

تعزيز العلاقات البرلمانية

وأكد المستشار عبدالرازق حرص مجلس الشيوخ على دعم العلاقات البرلمانية مع مجلس الأعيان الأردني، والتنسيق المستمر بينهما لتحقيق مصالح الأمة العربية والشعبين المصري والأردني على كل المستويات، لافتًا إلى أن القضايا العربية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية، تتطلب من الجميع دائمًا الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة التحديات كافة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، أن العلاقات الأردنية المصرية كانت على الدوام علاقات استراتيجية تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين لتحقيق مصالح شعوب أمتنا العربية وخدمة قضاياها.

وأشار "الفايز" إلى أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلسيِّ الشيوخ والأعيان، وتفعيل الاتفاقات المشتركة لبناء مزيد من الشراكات الاقتصادية بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والأردني.

وشدد الجانبان على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل على وقف الممارسات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، من خلال اتخاذ قرارات عملية وحاسمة لوقف هذه الممارسات.

دعم العلاقات بين البلدين

كما التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، حيث بحث الطرفان سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، مؤكدين أن العلاقات بين البلدين الشقيقين علاقات تاريخية، تقوم دومًا على التنسيق لتحقيق مصالح الشعبين وتحقيق مصالح الأمة العربية.

وأشاد الطرفان بحرص القيادة السياسية في مصر والأردن على مساندة بعضهما البعض في مختلف القضايا التي تخدم البلدين والأمتين العربية والإسلامية.

حضر اللقاءين المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير المصري بعمان، محمد سمير.

وفي سياق متصل، عقدت جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأردنية اجتماعًا تم فيه بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين الطرفين في الفترة المقبلة، وحضر من الجانب المصري النائب عبدالخالق محمد محمد عياد، عضو المجلس ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأردنية، والنائب وليد محمود إبراهيم الشرمة، والنائب أحمد سمير سيد زكريا.