"إكسترا نيوز": مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادا على ضحايا المغرب وليبيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا بعنوان "مجلس الشيوخ ينكس أعلامه حدادا على ضحايا المغرب وليبيا".

وأشار التقرير، إلى أن مجلس الشيوخ نكس أعلامه اليوم، عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، حدادًا على ضحايا الكارثتين الإنسانيتين في كل من المغرب وليبيا، وتضامنًا مع الأشقاء في كلتا الدولتين.

رئيس مجلس الشيوخ ينعى ضحايا المغرب وليبيا

كما نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضحايا زلزال المملكة المغربية الشقيقة، وتقدم باسمه واسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجميع ابناء الشعب المغربي الشقيق، وتقدم بخالص الدعوات بالشفاء العاجل لمصابي هذه الكارثة الإنسانية.

ونعى ضحايا الإعصار في دولة ليبيا الشقيقة، وتقدم باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى جميع أبناء الشعب الليبي الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.