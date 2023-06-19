رئيس مجلس الشيوخ يلقي كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث

ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، كلمة له مع نهاية اعمال الجلسة العامة وبمناسبة فض دور الانعقاد الثالث.

وقال: ونحن نختتم اليوم أعمال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول، أؤكد لكم بصراحة ووضوح أن مجلسكم الموقر كان أهلاً للأمانة التي وضعها الشعب على عاتقه ، إذ استطاع بجدارة أن يرسخ مكتسبات هامة في طريق العمل البرلماني.

واضاف رئيس المجلس قائلا لقد كان نواب المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية ، على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها ، ومستجدات الواقع ومتطلباته، والتي تحتم علينا العمل سوياً لدعم استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة والحفاظ على ثوابت الدولة التي أرسى دعائمها وصاغ ملامحها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس المجلس ان المجلس شهد نشاطاً دءوباً ، سواء داخل اللجان النوعية ، أو خلال الجلسات العامة ، واستطاع بعون الله وتوفيقه أن ينجز كافة مشروعات القوانين التي عرضت عليه، كما قام المجلس بدوره الرقابي على أكمل وجه في إطار الأدوات التي كفلها له الدستور. حيث كشفت التجربة عن نجاح المجلس في ممارسة نوع من الرقابة التشاركية التعاونية التي أثبتت فعاليتها في تحقيق أهدافها.

وأكمل: انطلاقا من اختصاصه الدستوري بالدراسة والاقتراح ، بادر المجلس بدراسة عدد من القضايا والمشكلات التي توليها الدولة أهمية كبيرة، واقترح العديد من التوصيات لمعالجتها ، وقام بإرسالها لفخامة السيد رئيس الجمهورية ، فأصدر سيادته توجيهاته بتنفيذها.

كما أدى المجلس رسالته من تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون والتنسيق الفعال مع المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية ، وتأكيد الوجود المصري الفعال في المحافل الدولية .



و واصل رئيس المجلس قائلا و نحن ننهي أعمال دور الانعقاد الثالث لابد أن أشيد بالتعاون البناء والمثمر بين مجلسكم ومجلس النواب برئاسة شيخ من شيوخ القضاة الدستوريين اخي وصديقى معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الموقر الذي ما ترك مناسبة الا واشاد فيها بهذا التعاون وبدور مجلس الشيوخ، فلسيادته ولمجلس النواب الموقر مني ومنكم التحية والاحترام اللائقين بمقامهما الرفيع.

كما أشاد أيضا بجهود الحكومة ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، على تعاونها الوثيق مع المجلس ، وأخص بالتحية السيد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الوزير الخلوق العالم الذى ادى باقتدار دوره السياسى والقانونى فى التنسيق بين الحكومة والمجلس فجعل التعاون البناء عنوانا بارزا لعلاقة الحكومة بالبرلمان، كما أحيي السادة الوزراء الذين حرصوا على الحضور والمشاركة الفاعلة في مناقشات المجلس سواء فى اجتماعات اللجان النوعية أو الجلسات العامة.

كما وجه الشكر للأمانة العامة للمجلس، وعلى رأسها المستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس، الذي عكس نموذجاً للإخلاص والتفاني في العمل في قيادته لجميع السادة العاملين بالمجلس الذين تفانوا من أجل إنجاح العمل البرلماني بالشكل المشرف الذى نتباهى به اليوم .

وتوجه بجزيل الشكر والتقدير لرجال الإعلام والصحافة لدورهم البارز فى متابعة ونقل أعمال المجلس بصدق وأمانة، وأيضا للضباط وأفراد شرطة مجلسى النواب والشيوخ الذين يواصلون العمل ليل نهار بجهد وإخلاص.