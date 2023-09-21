كاتب صحفى يكشف أهمية الحزمة الاجتماعية التى وجّه بها الرئيس السيسى مؤخرًا

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجراء استباقي مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تلك الحزمة آلية من آليات دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف "وهبة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه ليست المرة الأولى، وهذا ينم عن رؤية استشرافية للأزمات الاقتصادية في العالم.

استيراد التضخم من الخارج

وأشار إلى أنه لا أحد يعلم متى تنتهي، وبالتالي كل الآثار التضخمية وارتفاع معدلات التضخم معظمه تم استيراده من الخارج؛ لأن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع الأساسية من الخارج مثل الزيوت والقمح، وهذا تكون له تداعيات سلبية على المواطنين.

وتابع "في الحزمة الاجتماعية الأخيرة تم إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدة المدنية والعاملين بالدولة وغير المخاطبين"، مشيرًا إلى أنه طالما الظروف والأزمة مستمرة فإن هذه العلاوة موجودة.