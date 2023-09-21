الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجامعة الأهلية بالعبور تفتح باب التقديم بكليتى العلاج الطبيعى والهندسة

رئيس الجامعة الأهلية
رئيس الجامعة الأهلية بالعبور

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور برئاسة الدكتور جمال سوسة، عن فتح باب التقديم الورقي المباشر لعدد محدود من مقاعد كلية العلاج الطبيعي وكلية الهندسة لاستكمال السعة القصوى لتلك الكليات، في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وأوضحت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان لها أن التقديم المباشر لكليتي الهندسة والعلاج الطبيعي بالجامعة سيكون وفقاً للحد الأدنى التالي:

- كلية العلاج الطبيعي 76%؜ ثانوية مصرية، 80% الشهادات العربية والأجنبية
- كلية الهندسة 68% ثانوية مصرية، 70% الشهادات العربية والأجنبية

أضاف البيان أنه سيتم غلق باب التقدم عند استكمال المقاعد المحدودة الشاغرة بالكليات، وتحسب أولوية شغل تلك المقاعد طبقا لأسبقية الدفع.

مستندات التقدم المباشر لكليتي الهندسة والعلاج الطبيعي

أوضح البيان أن المستندات المطلوبة للتقديم المباشر لكليني العلاج الطبيعي والهندسة كالتالي:  
- أصل شهادة الثانوية + صورة
- طلاب الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية + صورة
- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة بالرقم الثلاثي للطلاب الذكور + صورة.
- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة ولي الأمر (الأب والأم).
- نموذج 2 جند للطلاب الذكور + بطاقة عسكرية 6 جند أو (7 جند مختومة من مكتب التجنيد بالقسم التابع له الطالب).
- في عدد 8 صور شخصية 4x6 مدون عليها اسم الطالب.
- حافظة بلاستيك بكبسولة.

 في سياق آخر، كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة ذلك تقديرا لتميزه وجهوده المبذولة فى العمل بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جاء ذلك على هامش انعقاد مجلس الجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والأستاذة شيرين شوقي أمين عام الجامعة، وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين. 

ووجه رئيس جامعة بنها نيابة عن مجلس جامعة بنها الشكر لمدير عام رعاية الشباب لجهوده وتفانيه في العمل، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة على تكريم كل من بذلوا جهداً للارتقاء بالجامعة.

الجامعة الاهلية جمال سوسة كلية علاج طبيعي كلية الهندسة تقديم الأوراق

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